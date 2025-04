Marc Márquez: "Una victoria en Jerez sería muy especial"

Jerez de la Frontera (Cádiz), 24 abr (EFE).- El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP25), líder del mundial de MotoGP, dijo este jueves que una victoria en el Gran Premio de España que se disputa este fin de semana en el circuito Ángel Nieto de Jerez de la Frontera "sería muy especial".

"Para la afición española es un gran premio especial, es una carrera para la que se han vendido todas las entradas y se espera que esté hasta la bandera de aficionados apoyando a todos los pilotos y, sobre todo, a los españoles", señaló el líder del campeonato.

"Por suerte, tengo la experiencia para gestionar esta situación y trataremos de organizar bien el fin de semana para tener un buen rendimiento en pista, porque, a veces, los horarios son súper apretados y es importante ser capaces de controlar la motivación, la energía y todos estos elementos", añadió el ocho veces campeón del mundo de motociclismo.

"Venimos en buen estado de forma y sé que llegamos a un circuito que es totalmente distinto a los que hemos tenido hasta ahora: estrecho, pequeño, distinto estilo de pilotaje, y Pecco ha ganado aquí los últimos tres años, así que será uno de los contendientes, sin duda", reconoció.

Marc Márquez destacó las ventajas de su nueva Ducati respecto a la anterior versión: "La GP24 o 24,5 es realmente grande y es lo que necesito para mi estilo de pilotaje, que es esa entrada en curva, con la GP23 me veía más limitado, mientras que con la nueva me siento superbien".

"Me aporta esa confianza que necesito y parece que aún puedes darle más y más y no sabes exactamente dónde está el límite de la moto, mientras que con la GP23 me caí muchas veces con neumáticos nuevos y en el 'time attack' tratando de luchar y entender cómo extraer el potencial, pero con la nueva sí que entiendo el potencial, así que ya veremos dónde podemos llevarla y continuaremos apretando", explicó.

"Tengo interés en entender esta moto y ver cómo funciona en circuitos distintos como el de Jerez, donde todo es más reducido y más estrecho", agregó Marc Márquez.

"En 2020, en este gran premio, mi nivel era increíble, las sensaciones que tenía en ese momento a nivel de condición física y de todo lo demás eran increíbles, pero es verdad que ahora mismo me siento distinto: no es que me sienta mejor o peor, me siento diferente", dijo.

"Considero que voy rápido, pero aún me resulta difícil entender dónde está el límite, en aquella moto -la Honda RC 213 V-, después de pilotar durante 10 años, entendía perfectamente dónde estaba el límite, cuáles eran los puntos en los que tenía que mejorar, dónde tenía que atacar… y con esta moto, este año, aún estoy descubriendo algunas áreas, que he introducido un poquito en Catar, donde he tratado de mejorar en esas curvas a derechas", continuó el líder del Mundial.

"Aquí trataré de continuar avanzando, porque creo que puedo dar un pasito adelante en este sentido, pero luego ya veremos, pues ahora soy diferente. ¿Mejor o peor? No sabemos: diferente, no me atrevo a decir si mejor o peor", subrayó el piloto de Ducati.

"Ducati tiene la mejor moto del campeonato y está teniendo unas grandes prestaciones en todos los circuitos, en todas las condiciones en pista y esto es súper importante, pero como vimos en Catar, KTM también estaba ahí con Maverick, que estaba ahí, pero será superimportante para Ducati igualar ese récord de Honda", afirmó Marc Márquez sobre la posibilidad de igualar en Jerez el récord de victorias consecutivas que Honda tiene con 22.

Y, de un posible duelo entre hermanos por el título, destacó: "Somos hermanos y nos ayudamos: yo quiero lo mejor para él y espero que él también me desee lo mejor; pero al final sabemos que, si yo le ayudo a él y él me ayuda a mí, seremos más fuertes en pista y esto es lo más importante".

"Lo que está haciendo Álex resuelta increíble, yo esperaba, honestamente, que el principal rival por el título fuese Pecco, porque tenemos la última versión de la moto y Ducati está trabajando y está mejorando, no sé qué recibirá Álex, pero lo que él está consiguiendo con la versión 24 es increíble, está pilotando súper bien y es el piloto más rápido en muchas curvas dentro de Ducati, así que es un placer y estoy muy orgulloso de él", comentó Marc.

De su pasado, recordó: "Cuando estaba en Honda, en los tres últimos años, luchaba contra otras fábricas y era distinto, ahora estoy luchando contra pilotos que están pilotando la misma moto que yo y pueden ver mis datos, yo puedo comprobar sus datos también, y eso hace que la cosa sea un poquito distinta".

"Recuerdo que, cuando estaba pilotando la Honda, estaba luchando contra la moto, pero aun así estaba ahí, y ahora, con Ducati, puede ser exigente a nivel físico, pero piloto muy suave, muy fino", afirmó. EFE