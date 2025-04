Maíllo indica que quiere agotar la legislatura pero advierte de que IU no cederá en la compra de armas a Israel

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha afirmado que su formación es "muy leal" con el Gobierno y que quiere agotar la legislatura para ahondar en los avances sociales, pero que eso no les va a hacer "pasar por el aro" de que el Ministerio del Interior compre armamento a una empresa de Israel.

"Nosotros somos muy leales con este Gobierno del que queremos que dure hasta 2027, pero sobre el cumplimiento de los acuerdos que nos hemos dotado. Aquí Izquierda Unida es muy clara, muy leal y no tiene otra salida, y le digo que por ese aro no vamos a pasar. Se lo repito y lo mantengo", ha sostenido el dirigente de IU en una entrevista en 'Espejo Público' de Antena 3, recogida por Europa Press.

Maíllo ha defendido que "con el genocidio de Israel sobre la población de Palestina no se juega", y que aunque dentro de un gobierno "hay que asumir contradicciones", en esta ocasión se habla de "un incumplimiento" de los acuerdos de la coalición.

Asimismo, ha señalado que quiere que el Ejecutivo "goce de buena salud" y se agote la legislatura para seguir llevando a cabo reformas de carácter social que beneficien "a millones de trabajadores" que tienen "profunda esperanza en este Gobierno", pero siempre "desde la coherencia" y "la decencia" de cumplir lo acordado y sin que una de las partes tome decisiones "unilaterales".

"Algo que tiene que entender el PSOE es que no estamos en un Gobierno de mayoría absoluta ni estamos en un Gobierno monocolor", ha proseguido en su explicación, agregando que "lo que no puede funcionar en una coalición es la unilateralidad", sobre todo en aspectos "tan importantes y tan sensibles" como es esta compra de armas a Israel.

Dicho esto, el coordinador general de IU ha remachado que aunque su partido "puede cometer errores" y tiene una visión que puede ser o no compartida por mucha gente, pero que desde luego es "una organización coherente" que no va a ceder en apostar por "una sociedad en paz y una sociedad decente" que "no se mezcle con la sangre del genocidio de Palestina".