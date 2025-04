Investigan una agresión al militar y escritor Pedro Baños mientras firmaba en Sant Jordi

Barcelona, 24 abr (EFE).- Los Mossos d'Esquadra investigan una agresión al escritor y coronel en la reserva Pedro Baños mientras firmaba su último libro, titulado 'Geohispanidad', en una carpa de Barcelona con motivo del día de Sant Jordi.

Según ha publicado este jueves 'El Periódico' y han confirmado a EFE fuentes policiales, los hechos sucedieron ayer miércoles alrededor de las 11.00 horas en una carpa ubicada en la calle Mallorca, cuando un ciudadano comenzó a increpar al escritor, que firmaba su nueva publicación.

Como consecuencia de esa situación, se produjo una disputa entre ambos que acabó con los dos lesionados leves, por lo que se han denunciado mutuamente.

Baños es conocido por sus libros sobre geoestrategia y su papel como divulgador tanto en redes sociales, televisión y radio.

A través de la red social X, el escritor explicó su versión de los hechos, consistente en que había sido agredido mientras firmaba libros en Barcelona y que había denunciado los hechos adjuntando un parte médico de lesiones, y pidió perdón a los seguidores a los que no pudo atender.

"Queridos amigos, esta mañana he sufrido una agresión mientras firmaba libros en Barcelona, con motivo de Sant Jordi. Ahora estoy presentando la denuncia ante los Mossos (un trato excelente), y con el parte médico de lesiones", subrayó en su mensaje.

Además, añadió: "Esta tarde volveré a las firmas en cuanto pueda. Os pido disculpas a las personas que me habéis esperado y no os he podido atender".

En 'Geohispanidad', editado por Ariel, Pedro Baños defiende el poder hispano en el tablero geopolítico mundial e invita a la comunidad hispanohablante a reforzar sus lazos y deshacer controversias para "ser una poderosa maquinaria de bienestar para el futuro de todos los países de habla hispana", según señala la sinopsis del libro. EFE

