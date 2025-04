Sordo (CCOO): "Lo que menos necesitamos es una crisis de gobierno"

Villalar (Valladolid), 23 abr (EFE).- El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha afirmado este miércoles que "España no puede precipitarse a una crisis política que termine con una legislatura" y ha añadido que lo que menos se necesita es "una crisis de gobierno", en referencia a las críticas de varios socios del PSOE por el incremento de gasto en Defensa y la compra de balas a Israel.

En declaraciones a los periodistas en el municipio vallisoletano de Villalar de los Comuneros, donde ha participado en los actos del Día de Castilla y León, Sordo se ha referido así a las críticas lanzadas por IU, Sumar y Podemos contra el PSOE, aunque ha añadido que una ruptura "abriría una inestabilidad que no necesita España".

Sordo ha considerado que la Comisión Europea y España cometen un error si empiezan "la casa por el tejado" en materia de Defensa, al considerar que antes de lanzarse a incrementar el gasto militar de forma aislada cada país, a nivel europeo debe avanzarse en la coordinación de ejércitos o la creación de un ejército europeo.

"Esto no va de que los países gasten de forma descoordinada", ha zanjado Sordo, convencido de que Europa "se está equivocando" porque debería comenzar la casa "por los cimientos".

En el caso de la polémica generada por el pago a Israel de una compra de balas suscrita hace meses, Sordo ha afirmado que las relaciones comerciales con ese país "merecen un capítulo aparte", porque se trata de un país que comete un "genocidio" contra Palestina y debería tener una "sanción económica" por la comunidad internacional.

"Reforzar la seguridad hoy no va de comprar balas, sino de una estrategia común", ha resumido el dirigente de CCOO, convencido de que Europa no está en riesgo real de entrar en una guerra convencional con Rusia, sino que debe reforzar sectores como la energía y la ciberseguridad para no depender de otros actores globales como Estados Unidos, la propia Rusia y Oriente Medio. EFE

