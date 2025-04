Greenpeace califica como "un gran paso" que Altri se quede fuera del Perte

Lugo, 23 abr (EFE).- La organización ecologista Greenpeace, que se ha opuesto activamente a la implantación de la fábrica de fibras textiles a base de celulosa promovida por la multinacional lusa Altri en el municipio lucense de Palas de Rei, ha calificado como “un gran paso” la confirmación de que ese proyecto no recibirá fondos del Perte de Descarbonización.

Mediante un comunicado enviado este miércoles a la prensa, Greenpeace precisa que acoge esa información con “cautela”, dado que no existe todavía “un anuncio oficial”, motivo por el cual asegura también que la organización se mantendrá “atenta a la publicación del expediente”.

De hecho, la organización ecologista espera que esa resolución se haga pública para conocer si la solicitud de Altri ha sido denegada por una “cuestión de plazos” o por “dudas” por parte del Gobierno sobre “la sostenibilidad y la viabilidad del proyecto”.

En todo caso, insiste en que de corroborarse esta decisión, para Greenpeace sería un primer paso de enorme importancia para evitar que se malgaste dinero público de una forma “inasumible e injusta”.

Afirma que sería “financiar el proyecto industrial más lesivo que se presentó en Galicia en las últimas décadas”.

Greenpeace insiste en pedir “prudencia”, porque “parece lógico que Altri no reciba esos 30 millones para un proyecto que no va a descarbonizar absolutamente nada”, pero “lo que realmente necesitamos escuchar por parte del Gobierno central es que no saldrá” para ese proyecto “ni un solo euro de las arcas públicas”, porque es “enormemente perjudicial para el medio ambiente y la sociedad gallega”.

En ese sentido, recuerda Greenpeace que Altri reclama un total de 250 millones de euros de financiación pública. EFE

jrr/am/crf