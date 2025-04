Garagarza: "Hay mucho ruido, pero no hay un movimiento en firme por Joan García"

Barcelona, 23 abr (EFE).- El director deportivo del Espanyol, Fran Garagarza, ha afirmado este miércoles que pese a haber "mucho ruido" respecto al futuro del portero blanquiazul Joan García, "no hay ningún movimiento en firme" por él, algo que no descarta que ocurra próximamente.

El guardameta acaba contrato en 2028 y sus paradas le convierten en uno de los nombres destacados de la plantilla. "Está siendo determinante por su actitud, más allá de su rendimiento. Está a un nivel máximo, más que alto", ha afirmado Garagarza en el puesto del club para Sant Jordi en la Rambla de Catalunya.

El director deportivo, de todos modos, ha dejado claro que en el club están "tranquilos" porque el futbolista está "muy centrado en lograr los puntos que hacen falta" para firmar la permanencia matemática. "Es un activo, junto a otros chicos de la cantera, del que hay que sacar pecho", ha añadido.

Por otra parte, el dirigente blanquiazul también ha ensalzado la figura del entrenador, Manolo González, y ha afirmado que su continuidad es clara: "Es el hombre de club que se estaba buscando. La gente le quiere y se lo ha ganado. Con el Espanyol en Primera tiene contrato, no hay ninguna alarma con Manolo".

Garagarza, respecto a la planificación de la plantilla, ha avanzado que el club no puede "ir a un esquema de ocho cedidos y tres jugadores libres" y ha destacado la importancia de tener futbolistas "en propiedad". "Hay que dar un paso más. El hoy está bien, pero el mañana también nos ocupa", ha reflexionado.

Respecto a las opciones de permanencia en Primera División del Espanyol, Garagarza se ha mostrado muy prudente: "Parece que está, pero no está. Estamos en una situación muy buena. Y no solamente en cuanto a puntos (39), sino al día a día del equipo. No podemos pensar que ya está hecho. Vamos a competir en todos los partidos".

El Espanyol ha organizado un puesto en la Rambla Catalunya con motivo de Sant Jordi al que han acudido, además de Garagarza y entre otros, el director ejecutivo del club, Mao Ye, el entrenador Manolo González y los jugadores Antoniu Roca, Pol Lozano y Jofre Carreras. EFE

