Feijóo critica que Sánchez no asista al funeral del Papa si no tiene agenda: "Es una descortesía difícil de explicar"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado este miércoles que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, no asista al funeral del Papa si no tiene agenda ese día y ha señalado que, "en el caso de que no tenga nada que hacer", es "una descortesía muy difícil de explicar", dado que "los primeros mandatarios del mundo estarán" el sábado en Roma.

El Gobierno confirmó este martes que el presidente del Gobierno no estará en la delegación española que acompañarán a los Reyes al funeral del Papa Francisco, fallecido este lunes a los 88 años. Sí que formarán parte de la misma las vicepresidentas primera y segunda del Gobierno, María Jesús Montero y Yolanda Díaz, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el presidente del Partido Popular.

En declaraciones a los medios de comunicación, tras participar en un desayuno informativo organizado por la Cámara de Comercio de EE.UU. en España (AmChampain), Feijóo ha afirmado que él "desconoce" la agenda del presidente del Gobierno.

"Supongo que tendrá poderosas razones para no ir al funeral del Papa. Supongo que tendrá poderosas razones y seguro que las conoceremos en las próximas horas", ha indicado el jefe de la oposición.

EMPLAZA A SÁNCHEZ A DAR "UNA EXPLICACIÓN" SOBRE SU AUSENCIA

Al ser preguntado expresamente qué le parece la ausencia de Sánchez en Roma cuando no tiene nada en agenda ese día, Feijóo ha emplazado al jefe del Ejecutivo a aclarar las razones por las que no viajará a la capital italiana. "Supongo que necesitaremos una explicación", ha apostillado.

En este punto, ha destacado que "los primeros mandatarios del mundo están allí" ese día. "Y aunque es un honor acompañar al jefe del Estado, es evidente que un primer ministro europeo y un primer ministro español es muy difícil que no asista al funeral del Papa si no tiene nada que hacer", ha reiterado.

Feijóo ha insistido en que él desconoce la agenda del jefe del Ejecutivo y si realmente "no tiene agenda" ese día. "Pero en el caso de que no tenga nada que hacer, me parece una descortesía muy difícil de explicar", ha resaltado.

MONCLOA RECUERDA LA PRESENCIA DE LOS REYES

Fuentes de Moncloa justificaron este martes la ausencia del presidente del Gobierno en Roma alegando que se trata de un funeral de Estado al que va a asistir el Rey Felipe VI.

Además, fuentes de Casa Real precisaron que al funeral del Papa, que tendrá lugar este sábado a las 10.00 horas y será presidido por el cardenal Giovanni Battista Re, no acudirán ni el Rey Emérito Juan Carlos I ni la Reina Sofía.

La delegación española que acudió al funeral del papa emérito Benedicto XVI estuvo formada por la Reina Sofía, Félix Bolaños, cuyo cargo era entonces ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, y la embajadora de España ante la Santa Sede, Isabel Celaá.

La más multitudinaria fue la delegación oficial española que acudió al funeral de Juan Pablo II, que estuvo encabezada por los Reyes Juan Carlos y Sofía, y formada por el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el entonces jefe de la Diplomacia española, Miguel Ángel Moratinos, y el expresidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, que fue invitado expresamente por Zapatero a sumarse a la delegación oficial. Todos visitaron la capilla ardiente instalada en la Basílica de San Pedro para rendir homenaje al Pontífice.