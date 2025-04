Feijóo avisa a Sánchez que es una "cacicada" aprobar un plan militar sin el Congreso y pide a Díaz irse si no lo apoya

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha avisado este miércoles que es una "cacicada antidemocrática" aprobar un plan de Defensa sin autorización del Congreso, después de que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, haya avanzado un plan de inversiones en defensa y seguridad de 10.471 millones de euros para alcanzar el 2% del PIB en gasto militar este 2025. Además, y tras las críticas de Sumar, ha pedido a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que deje el Gobierno si no lo comparte.

"En un Gobierno no hay posiciones partidarias ni personales. Si alguien no está de acuerdo con la decisión que está adoptando el Consejo de Ministros, debería de irse. O cuando menos, debería ser cesada y no quedarse por apego al cargo", ha declarado Feijóo durante su intervención en un desayuno informativo organizado por la Cámara de Comercio de EEUU en España (AmChampain).

El jefe de la oposición ha señalado que es "inédito" en la democracia española que el presidente del Gobierno presente un plan "en contra de la decisión del Gobierno" y que encima lo haga sin "autorización parlamentaria, pese a que ello supone incumplir el artículo 4 de la Ley de Defensa Nacional".

A su entender, comparecer en el Congreso --como ha anunciado Sánchez-- "no sustituye la obligación de someter el aumento del gasto militar a la autorización de las Cortes", máxime cuando los grupos parlamentarios aprobaron el pasado 26 de marzo que "se someta cualquier plan de defensa a la votación" del Parlamento.

Feijóo ha indicado además que el plan de Sánchez es "una pura improvisación" porque "transforma gasto coyuntural en gasto estructural" cuando "el gasto de defensa ha venido para quedarse". "El gasto militar es estructural. Ha venido para quedarse. No puede tratarse como una reordenación de partidas que nada tienen que ver", ha abundado.

"PLAN DE SUPERVIVENCIA DE SÁNCHEZ"

Feijóo ha cargado duramente de nuevo contra Sánchez por no querer contar con el aval del Parlamento para su plan de Defensa, algo que, a su entender, evidencia un "desprecio a la legalidad y al Parlamento".

"Ninguna ley exime del gasto en defensa de la supervisión de las Cortes. Más para un Gobierno que lleva toda la legislatura sin presupuestos", ha aseverado, para advertir de que "mover miles de millones de euros sin autorización del Congreso es una cacicada antidemocrática impropia de un país europeo".

El líder del PP ha recalcado que no es un "plan de España" y "ni siquiera es un plan del Gobierno" sino que "es un plan del señor Sánchez, que no vincula a España". "Y no la vincula porque España no ha aprobado ese plan. Y, además, no le puede vincular porque no se le pide autorización a las Cortes Generales para suscribirlo", ha manifestado, para sentenciar que lo presentado por Sánchez es su "plan de supervivencia" y "una burla a los españoles".

