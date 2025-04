"Este ascenso es el mayor éxito que podíamos tener", afirma el presidente del Burgos

Burgos, 23 abr (EFE).- El San Pablo Burgos ha logrado el ansiado ascenso y, con ello, ha devuelto la ilusión a toda una ciudad. Tras tres años de lucha, frustraciones y trabajo incansable, el equipo ha cumplido su promesa. Y nadie lo ha vivido con mayor intensidad que su presidente, Félix Sancho.

“Prometí que volveríamos y lo hemos logrado. Me he quitado un peso de encima. Era una obligación personal”, afirmó Sancho visiblemente emocionado. “Ahora toca relajarse. Los equipos funcionan cuando lo hacen como un todo, como un motor en conjunto, y este año lo hemos conseguido”, agregó.

Uno de los pilares de este proyecto ha sido el argentino Gonzalo Corbalán, quien recordó el recorrido emocional desde su llegada al club. “Llegué hace tres años y hemos pasado momentos durísimos. No se pudo ni el primer año ni el segundo, pero a la tercera fue la vencida".

"Supimos ganar todos los partidos y aquí estamos: campeones. Esto es lo que somos cada partido. El equipo y el staff se mantuvieron unidos y todos, desde los jugadores hasta los trabajadores de oficina, hemos hecho un gran trabajo. La afición se lo merece, y ahora toca celebrarlo. El año que viene, a disfrutar", apuntó.

Dídac Cuevas, uno de los recién llegados esta temporada temporada, no ocultó su emoción y señaló: "la satisfacción es enorme tras meses muy duros. Pareció fácil, pero ha sido muy difícil. Para esto vine en verano. Ha sido una pasada jugar aquí cada 15 días. No he dejado de pensar en esto en casa. Somos personas, y hemos sido muy conscientes de que era un partido duro”.

El capitán Álex Barrera quiso recordar la magnitud de lo conseguido tras haber vivido las últimas dos 'final four' en las que el equipo se quedó a las puertas. “Era el único objetivo que queríamos lograr. Han sido tres años duros. Este año ha sido increíble, hicimos las cosas bien desde el primer día y poder celebrarlo con la gente en el Coliseum es el mayor éxito que podíamos tener. Ganamos títulos durante la pandemia, pero no se pudieron compartir con la afición. Esto lo compensa todo", apuntó.

Barrera también echó la vista atrás, al origen del club, recordando el anterior ascenso a la ACB en 2017.

“En Villamuriel la historia del club era mucho más pequeña. Ahora sabemos lo grandes que podemos ser. Esto es un impulso para seguir creciendo y repetir los éxitos del pasado. Para mí, ha sido un honor y un orgullo. Desde el primer día me he dejado la piel por este equipo y estoy muy contento con lo que hemos conseguido", subrayó. EFE

