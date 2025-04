Montero reitera la legalidad del rescate a Air Europa y pregunta al PP si ha visto informes "confidenciales" de la UCO

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido este martes la legalidad del rescate de Air Europa en la pandemia y ha retado al PP a aclarar si ha tenido acceso a algún informe "confidencial" de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que se asegure lo contrario.

Ha sido en la sesión de control al Gobierno en el Senado en respuesta a la portavoz del Grupo Popular, Alicia García, quien ha cuestionado aquellas ayudas amparándose en un documento de la UCO que, según ha detallado, tiene "260 páginas" y en el que se analizan "las irregularidades" del rescate a la citada aerolínea.

"Fue un rescate tan impoluto que lo desdoblaron en dos para eludir el control europeo, tan impoluto que la UCO revela la posible intermediación de Begoña Gómez y el papel relevante y responsable del señor (José Luis) Ábalos, y tan impoluto que a Ábalos le pagaron las vacaciones por las molestias", ha desgranado García, antes de preguntar a Montero si "era impoluto" porque ella "miró para otro lado" o si "miró para otro lado porque Ábalos era su jefe político" o porque ella lo autorizó como "jefa de la SEPI".

"Usted parece tener mucha información sobre un informe de la UCO que, hasta donde yo sé, es un informe confidencial", ha contraatacado Montero, recalcando que ella sólo conoce algunos extractos del mismo publicados por los medios y preguntado directamente a su interlocutora si tiene en su poder ese documento en el que "dice que la UCO dice que el rescate no fue impoluto".

ATAQUES PERSONALES

A continuación, ha subrayado que en lo publicado sobre ese informe no hay "nada que diga que haya sido no ya ilegal, sino irregular" y ha recalcado que la ayuda concedida a Air Europa fue igual de "correcta" que la que, según han dictaminado los tribunales, se aprobó para Plus Ultra. "Fue una actuación adecuada y conforme a la legalidad diga lo que diga el PP sin aportar ni una sola prueba", ha apostillado.

Pero no ha convencido a Alicia García, que ha replicado que Montero "ha quedado sólo" para "defender los escándalos de Sánchez", algo, "lógico", según ella, porque "no hay impoluto escándalo socialista en el que no brille la estrella de Montero".

En su último turno, la ministra le ha recordado que "para defender argumentos políticos no hace falta ofender". "Porque yo le podría decir a usted para qué ha quedado. Nada más que se tiene que ver en los vídeos para saber cuáles son las intervenciones que hace el Senado y el papel que le otorga su grupo parlamentario: lamentable", ha concluido Montero.