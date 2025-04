México discrepa del pronóstico de contracción del 0,3 % que sostiene el FMI

Ciudad de México, 22 abr (EFECOM).- La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, expresó que su Gobierno "no coincide" con el nuevo pronóstico de una recesión y una contracción del 0,3 % que difundió este martes el Fondo Monetario Internacional (FMI) por el impacto de los aranceles de Estados Unidos.

“No conocemos con base en qué lo hacen, no coincidimos, no es que no coincida la presidenta, sino que nosotros tenemos modelos económicos que tiene la propia Secretaría de Hacienda que no coinciden en este planteamiento", declaró la gobernante mexicana en su conferencia matutina.

Sheinbaum desestimó el nuevo 'Informe de Perspectivas Mundiales', el primero que incorpora el impacto de la guerra comercial y que señala a México como una de las economías más afectadas por las nuevas políticas del presidente estadounidense, Donald Trump, y si en enero pronosticaba un crecimiento del 1,4 % para 2025, lo recorta ahora en 1,7 puntos, hasta -0,3 %.

La presidenta mexicana defendió los pronósticos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que bajó el 1 de abril al 1,9 % la estimación oficial del crecimiento del PIB para 2025 desde una previa de 2,5 %, pero aún por encima las expectativas del mercado.

“Normalmente, y así lo creen muchos de los organismos financieros internacionales que estaban acostumbrados a decir qué hacer en cada país, ellos no creen que el Gobierno pueda hacer nada para cambiar una situación que viene del mercado y nosotros no coincidimos con esa visión", sostuvo.

La mandataria reclamó su ‘Plan México’, que presentó en enero con empresarios para consolidar la economía mexicana en el top 10 global y concretar inversiones privadas de un portafolio que suma ya casi 300.000 millones de dólares a pesar de los aranceles de Trump.

También indicó que dentro de las próximas semanas presentará todos los proyectos de obra pública de su Gobierno, un programa de acciones especiales para la manufactura en México y otro para la industria automotriz.

México es vulnerable ante los aranceles de Trump porque el 83 % de las exportaciones se dirigen a ese país y representan cerca del 26 % del PIB, según el Banco Base. EFECOM

