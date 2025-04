Jessica Bouzas: "Cuando la cabeza dice que no, es lo que manda"

Madrid, 22 abr (EFE).- La española Jessica Bouzas, que accedió a la segunda ronda del WTA 1000 de Madrid tras ganar a la egipcia Mayar Sherif, se mostró feliz por el progreso conseguido y por haberse asentado en este tipo de torneos.

Además, la jugadora gallega realzó la importancia de la salud mental en la alta competición y que ha quedado patente tras el retiro provisional de su compañera Sara Sorribes, tal y como anunció días atrás.

"Ahora, con la perspectiva de Sara Sorribes vemos que el tema es muy importante. Que no todo es lo que parece. Sara es una jugadora que compite, gana y tiene mucho que dar al tenis. Pero cuando la cabeza dice que no, es lo que manda", puntualizó Bouzas, que en segunda ronda jugará contra la polaca Magdalena Frech.

"El tenis exige mucho mentalmente y en un momento se dice basta y lo importante es tener ayuda. Todo el mundo debería buscar esa ayuda en el tema psicológico", añadió la de Villagarcía de Arosa.

En cuanto a la victoria contra la egipcia, que el domingo pasado se proclamó campeona del WTA 100 Open Villa de Madrid, destacó su actuación y la forma de jugar.

"No fue fácil porque Sherif es una jugadora dura y sabía que iba a ser complicado. La conozco porque hemos entrenado muchas veces y nos conocemos desde hace tiempo. Estoy contenta por la forma que he jugado", relató la española que jugó en la pista central de la Caja Mágica.

"La pista central me pone nerviosa pero he sabido gestionarlo", indicó la gallega, que subrayó el buen momento en el que se encuentra. "Estoy en un momento muy bueno, entre las cien primeras. Tengo ganas de hacerlo bien y no sólo de disfrutarlo. Es muy positivo asentarme en este tipo de torneos. Eso lo estoy consiguiendo y es muy positivo". EFE

