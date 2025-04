Feijóo carga contra Sánchez por no someter el plan de Defensa al Congreso y no detallar de donde saldrá el dinero

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado duramente este martes contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por no querer someter el plan de Defensa a aval del Congreso de los Diputados, no detallar de donde saldrán los 10.471 millones de euros que ha anunciado para alcanzar el 2% del PIB y no presentar unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2025.

"España necesita un verdadero Plan de Defensa y Sánchez ha presentado uno de autodefensa", ha asegurado Feijóo, después de que Sánchez haya avanzado un plan de inversiones en defensa y seguridad de 10.471 millones de euros para alcanzar el 2% del PIB en gasto militar este año como exigía la OTAN, pasando del 1,4% actual a ese 2%.

En su comparecencia en Moncloa, tras el Consejo de Ministros, el presidente del Gobierno ha indicado que esa inversión adicional en defensa no necesitará el aval del Congreso pero que comparecerá en sede parlamentaria para explicarla.

"Sin el acuerdo de su Consejo de Ministros. Sin Presupuestos. Sin autorización del Congreso. Sin dar detalles de dónde va a sacar miles de millones de euros", ha denunciado Feijóo en un mensaje en su cuenta en la red social 'X', que ha recogido Europa Press.

INVERTIR EL 2%, UNA "CONDICIÓN NECESARIA"

Previamente, en un encuentro con 35 representantes diplomáticos y embajadores de países integrantes de la OTAN y de la Unión Europea, Feijóo ha advertido de que la seguridad nacional empieza por "fortalecer la cohesión interna" y que invertir el 2% del PIB en Defensa "es una condición necesaria" y "una obligación como aliado", habida cuenta de que "ya se habla del 3% y de más del 3%", según ha informado el PP en un comunicado.

Tras asegurar que es "inaudito que buena parte del Gobierno y de sus socios parlamentarios" planteen la salida de la Alianza Atlántica", ha subrayado que el Ejecutivo de PSOE y Sumar "está claramente dividido en el debate sobre defensa", lo que conduce a "la parálisis" y a "comportamientos antidemocráticos como negarse a presentar un proyecto de Presupuestos Generales del Estado" o a no someter al criterio del Congreso la inversión en Defensa.

Durante el encuentro, celebrado en la sede nacional del PP, el jefe de la oposición les ha trasladado que España volverá a ser "un aliado fiable" que contribuirá a mejorar la seguridad nacional y global en cuanto los ciudadanos sitúen al PP en el Gobierno.

Feijóo ha trasladado a los asistentes a esta reunión --prevista para tratar asuntos como la agresión que sufre Ucrania o la necesidad de mejorar las capacidades de defensa, la seguridad europea y el papel de China en el tablero internacional-- que contará con ellos y con sus respectivos países para lograr objetivos comunes.

PIDE NO OLVIDAR EL FLANCO SUR

En este punto, ha destacado que su pretensión de que España vuelva a liderar el atlantismo europeo y sea un "país absolutamente comprometido" con los valores democráticos en todo el mundo, criticando que "España aparezca a la cola de los países contribuyentes" a las ayudas a Ucrania. También ha denunciado que "el actual Gobierno es uno de los principales clientes del gas ruso" habiendo triplicado las compras.

Además, Feijóo ha reclamado no olvidar el flanco sur, porque "el Magreb y el Sahel suponen amenazas derivadas del yihadismo, el narcotráfico y el crimen organizado" y porque Rusia "buscará desestabilizarnos también desde allí".

También ha recordado que el mundo surgido de la Segunda Guerra Mundial ha cambiado y que "el vínculo transatlántico sigue siendo clave", por lo que ha defendido la vigencia de Estados Unidos como "país indispensable" y ha reconocido que Europa "tiene que demostrar que aporta" en materia de Defensa.

CRITICA EL VIAJE DE SÁNCHEZ A CHINA

Finalmente, Feijóo ha alertado sobre China y ha recordado que "la era de la reforma y apertura pasó y entramos en la era de la seguridad y el control", y que el objetivo del Partido Comunista Chino "es lograr un cambio sistémico del orden internacional con China en el centro".

En este contexto, ha cuestionado el reciente viaje del presidente del Gobierno a China y ha afirmado que "no encaja con la visión de la UE y de la OTAN", calificándolo como "cuanto menos, arriesgado" y "especialmente inoportuno", según ha indicado el PP en el mismo comunicado.