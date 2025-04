Díaz confirma que el Gobierno no dará a Altri fondos europeos para su macrocelulosa

Santiago de Compostela, 22 abr (EFE).- La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha corroborado este martes que el Gobierno dejará a la lusa Altri sin las ayudas europeas del Perte de descarbonización que había solicitado la compañía para la puesta en marcha de una macrofactoría de celulosa en Palas (Lugo).

En su cuenta de Bluesky, Díaz ha comentado la noticia adelantada en exclusiva por eldiario.es en la que se indica que la compañía portuguesa no tendrá ni un solo euro de los 30 millones solicitados al no estar incluida en la lista de beneficiarios de esos fondos, una decisión que todavía no habría sido comunicada a la empresa.

Con todo, la ministra gallega ha refrendado en su cuenta oficial de Bluesky que el Ejecutivo central no va a apoyar "ningún proyecto que ponga en riesgo la población, la naturaleza, nuestro ecosistema, la propia vida".

"Siempre hemos dicho alto y claro: Altri No. Y hoy lo decimos también desde el Gobierno, como llevamos defendiendo desde un inicio", escribe en referencia a la noticia adelantada por ese medio, la cual valida.

También la portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica Martínez Barbero, que este miércoles se reunirá en Santiago con representantes de la economía social, ha aplaudido en la misma red social que "la movilización ciudadana haya merecido la pena".

"Desde Sumar fuimos claras: un proyecto que ponga en riesgo nuestro medioambiente no es una oportunidad laboral para nuestro país. La decisión del Gobierno es un paso en la defensa de nuestro territorio", ha completado.

Tres años después de que Altri anunciase la ubicación de su macrofactoría de celulosa y lyocell en Palas (Lugo), el proyecto estaba pendiente de distintos trámites, el principal, el capital necesario, al prever sufragar 500 millones con deuda, 250 con fondos privados y los restantes con esa ayuda directa con cargo al Perte de Descarbonización, que se nutre de los 'Next Generation'.

Además, Greenfiber, sociedad promotora participada en un 75% por Altri y en un 25% por la española Smarttia, debe obtener, para operar, la Autorización Ambiental Integrada (AAI). Solamente así se podrían iniciar las obras de construcción de 'Gama', la denominación elegida. EFE