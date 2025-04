Bonmatí:"Hay que ir a Stamford Bridge con el convencimiento de que la eliminatoria va 0-0"

Barcelona, 22 abr (EFE).- La centrocampista del Barcelona Aitana Bonmatí afirmó este martes que, pese al 4-1 conseguido en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones ante el Chelsea, "el trabajo aún no está hecho" y el domingo jugarán en Stamford Bridge "con el convencimiento de que la eliminatoria va 0-0".

Aitana recordó que "el trabajo aún no está hecho", aunque entiende que, tras la victoria en el Johan Cruyff, el Barcelona tiene "medio pie" en la final y que estará en Lisboa a no ser que en Londres "haya una catástrofe" o las futbolistas azulgranas no salgan "mentalizadas".

Preguntada por la presión de ser siempre las favoritas, la doble Balón de Oro aseguró que el equipo lleva "con naturalidad" lo de tener que ganar siempre: "Es la forma de representar este escudo. Creo que no sentimos la presión, la más fuerte es la que nos ponemos nosotras mismas".

Bonmatí hizo estas declaraciones durante la presentación de la vigésima edición del libro 'Relatos Solidarios del Deporte' en la Antigua Fábrica Damm.

La centrocampista azulgrana, de 27 años, que se ha convertido en la primera deportista femenina que amadrina un proyecto que recopila relatos del mundo del deporte con objetivos benéficos, dijo que "fuera del campo" también tiene "mucha responsabilidad"; por ello se siente "feliz y orgullosa" de dar visibilidad a este tipo de proyectos.

En esta ocasión, los fondos que recaude el libro irán a parar a la Asociación Deportiva Ramassà, una ONG catalana que hace del fútbol una herramienta para la integración social de los colectivos más vulnerables. EFE

