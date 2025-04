Alegría culpa al PP de activar "el botón del ventilador del odio" contra ella

Madrid, 22 abr (EFE).- La ministra portavoz, Pilar Alegría, ha culpado este martes al PP de haber "activado el botón del ventilador del odio" por la multitud de insultos que ha recibido últimamente en las redes sociales y ha advertido a esta formación de que con una campaña tóxica de ese tipo nunca la doblegarán.

Alegría lo ha expresado así en la sesión de control al Gobierno en el Senado, al responder a la senadora del PP Emma Buj, que le ha preguntado si supo hace cinco años que el exministro José Luis Ábalos celebró una fiesta en el Parador de Teruel, durante la pandemia, cuando ella era delegada del Gobierno en Aragón.

"Si ustedes pensaban que con esta campaña tóxica me iban a doblegar, es que no me conocen; han dado ustedes con un hueso. Si algo he aprendido estos días, es cabeza alta y ni un paso atrás", ha concluido Alegría.

Antes, tras contestar "rotundamente no" a la pregunta de Buj, ha añadido que en varias ruedas de prensa ha respondido eso mismo y que al traer la pregunta a sede parlamentaria, el PP demuestra "mala fe".

"Nunca les ha interesado la verdad. Ustedes, en lo único que están es en activar una campaña absolutamente tóxica contra mi persona", ha acusado luego la ministra de Educación y portavoz del Gobierno al PP.

Ha añadido que los insultos anónimos que ha recibido en internet son preocupantes, pero que es "mucho más lamentable" quién activa el botón del ventilador del odio y las patrañas, "que tiene nombre y apellidos: se llama Partido Popular de Aragón, amparado por el Partido Popular del señor Feijóo".

Alegría ha desvelado a continuación que ha recibido muchos mensajes de ánimo tras la campaña de insultos de políticos de todos los partidos, a excepción del PP.

Aunque, según ha añadido, sí ha recibido estos días un mensaje "a título personal" de Pablo Casado, expresidente del PP, a quien, ha agregado, "ustedes tiraron del balcón cuando se atrevió a denunciar la corrupción en la Comunidad de Madrid".

Buj le ha indicado que el PP condena los insultos machistas que ha recibido, pero que el machismo ante el que se tenían que haber pronunciado las dirigentes socialistas era el de Ábalos, "acompañado" por "señoras por catálogo".

La senadora del PP ha denunciado que Paradores haya enviado una carta a los trabajadores de su sede de Teruel para recordarles la cláusula de confidencialidad con los clientes y que haya impuesto una "ley del silencio" sobre la presunta fiesta de Ábalos de hace un lustro.

Este hecho, las supuestas "amenazas" de despido a los trabajadores que cuenten a la prensa lo que saben, según Buj, es una forma "mafiosa" de actuar en la que ha caído el PSOE: "Corrupción, sexo y ley del silencio". EFE