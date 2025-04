Temas del día de EFE España del lunes 21 de abril de 2025 (13:30)

PAPA FRANCISCO

Madrid - España declara tres días de luto oficial por la muerte del papa Francisco, fallecido este lunes a los 88 años.

- La muerte del papa más preocupado por los migrantes frustra su deseado viaje a Canarias

- La Conferencia Episcopal invita a todos a orar por el "eterno descanso" del papa

- El presidente de la Conferencia Episcopal pronostica un sucesor en sintonía con la línea iniciada por el papa Francisco

- El Gobierno lamenta la muerte del papa Francisco

- Así estará representada España en el cónclave para elegir al nuevo papa

- Líderes políticos alaban la lucha del papa por un mundo más justo e inclusivo

- Los presidentes autonómicos destacan el compromiso y cercanía del papa Francisco

PRIMERO MAYO

Madrid - CCOO y UGT llaman a luchar para reducir la jornada y reformar el despido en el Primero de Mayo

BEGOÑA GÓMEZ

Madrid - El juez cita a dos cargos de Moncloa y ordena un careo con la asesora de Begoña Gómez

TIEMPO PREVISIÓN

Madrid - La semana arranca con lluvia intensa para dar paso el miércoles a unos días de buen tiempo

ESTATUTO DOCENTE

Madrid - Educación y sindicatos empiezan a negociar jornadas de docentes y ratios en las aulas. Ruth del Moral.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Madrid - Madrid lidera la implantación de la Inteligencia Artificial y Galicia su regulación.

ATAQUES LIBRERÍAS

Madrid - Medio siglo del mayor número de ataques a librerías en España, símbolos de una rebeldía . Sagrario Ortega.

CINE ESTRENOS

València - 'Lo carga el diablo', la 'road movie' ibérica con un cadáver congelado y final en Benidorm'

JIM MORRISON

Barcelona - Una antología reúne todos los poemas, cuadernos, un guion y las canciones de Jim Morrison. José Oliva.

GENTE TENDENCIAS

Madrid - La generación Z enloquece con la melena de Farrah Fawcett, icono de los 70

POLÍTICA

16:30h.- Madrid.- SEGURIDAD NACIONAL.- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, preside la reunión del Comité de Situación, órgano colegiado de apoyo al Consejo de Seguridad Nacional. Palacio de la Moncloa.

ECONOMÍA

15:00h.- Madrid.- GOBIERNO CCOO.- La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen mantiene un encuentro con el secretario general de CCOO, Unai Sordo, en la sede del Ministerio.

18:00h.- Santander.- EMPRESAS METAL.- Manifestación de los trabajadores del sector del metal de Cantabria, por las calles de Santander, ante la falta de negociación del convenio colectivo del sector. (Texto) (Foto)

19:15h.- Madrid.- ECONOMÍA GOBIERNO.- El ministro de Economía, Carlos Cuerpo se reúne con el Consejo Extraordinario de la Autoridad Macroprudencial Consejo de Estabilidad Financiera (AMCESFI), en la sede del Ministerio.

JUSTICIA Y SEGURIDAD

Madrid.- TRÁFICO SEMANA SANTA.- La Dirección General de Tráfico finaliza a las doce de esta noche la operación especial de tráfico de Semana Santa. (Texto)(Foto) (Vídeo)

17:00h.- Madrid.- VÍCTIMAS TERRORISMO.- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, entrega la Gran Cruz de la Orden de Víctimas del Terrorismo a una víctima de los atentados de Barcelona del 17 de agosto de 2017. Sede del Ministerio.

CULTURA Y TENDENCIAS

18:00h.- Valladolid.- TELEVISIÓN SERIES.- Presentación de la segunda temporada de la serie 'Memento Mori', basada en la novela de César Pérez Gellida y que se emitirá en Prime Video. Ayuntamiento. Salón de recepciones. (Texto) (Foto)

19:15h.- Madrid.- PREMIOS TALÍA.- Fiesta de nominados a la tercera edición de los Premios Talía de las Artes Escénicas de España que se celebrarán el 12 de mayo en el Teatro Fernán Gómez. Espacio 'All in one' de Caixabank, Plaza de Colón, 1. (Foto)

