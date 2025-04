Rubén Fernández, podio y descalificación en el Gran Premio de Suiza de motocross

Redacción Deportes, 21 abr (EFE).- El piloto español Rubén Fernández (Honda) se clasificó este lunes tercero en la primera manga y fue descalificado en la segunda del Gran Premio de Suiza, sexta cita del Mundial de motocross MXGP, disputada en Frauenfeld y en la que el gran triunfado fue el belga Lucas Coenen (KTM).

Rubén Fernández, que ya fue el sábado el mejor en la manga de clasificación, acabó en el podio en la manga de apertura, sólo superado por Coienen y el esloveno Tim Gajser (Honda).

En la segunda carrera volvió a ganar Lucas Coenen, esta vez por delante del francés Romain Febvre (Kawasaki) y el suizo Jeremy Seewer (Ducati). Rubén Fernández fue descalificado por no detenerse completamente en 'pitlane'.

"Estoy muy decepcionado por cómo ha ido la segunda carrera. Después de una buena primera manga en la que terminé tercero, tenía muchas ganas de salir en la segunda y luchar por un puesto en el podio. Desgraciadamente, me han derribado en la primera curva y he tenido que luchar desde la última posición", indicó el español en declaraciones que difunde el equipo Honda.

"He luchado al máximo, al límite y a veces pasándome, y he adelantado a casi 30 pilotos para terminar en la duodécima posición. Sin embargo, durante la carrera me salí de la pista y tuve que navegar por el 'pitlane', y mi atención se centró en volver a la posición correcta y no paré. Sólo cuando crucé la línea de meta me enteré de que me habían descalificado", narró.

Para Fernández "ha sido muy frustrante" porque considera que se ha "esforzado mucho y enterarme después de terminar, después de haberme arriesgado a lesionarme más en una pista poco segura, no parece una buena manera de hacer las cosas. Es realmente difícil de aceptar y estoy muy decepcionado con el procedimiento", agreegó.

Gajser sufrió una dura caída en la segunda manga. El piloto esloveno salió despedido de su moto en una zona de alta velocidad de la pista, donde, debido a su ubicación, tuvo que esperar mucho tiempo para recibir asistencia médica. Finalmente, los médicos llegaron hasta Gajser y pudieron llevarlo a las instalaciones del circuito, donde se le realizaron pruebas y exámenes para evaluar la situación.

Por el momento no hay una conclusión definitiva, pero mañana se le realizarán más pruebas y Gajser, que sigue liderando la general del Mundial, ahora con 305 puntos, Lo siguen Febvre con 278 y Coenen con 227. Rubén Fernández es sexto con 178. EFE