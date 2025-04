Puente acusa a Ayuso de cancelar un acto en Metro para ocultar que lo financió el Gobierno

Madrid, 21 abr (EFE).- El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha acusado este lunes a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, de cancelar el acto de inauguración de la ampliación de la línea 3 de Metro hasta El Casar (Getafe) que ha empezado hoy a funcionar para ocultar que la financiación de esta infraestructura proviene del Gobierno.

En un mensaje en su cuenta de X, Puente ha relatado que Díaz Ayuso "preparaba una inauguración a su mayor gloria soslayando al Gobierno de España, que es quien financia la obra", con el acto institucional de la conexión de la línea 3 de Metro desde Villaverde Alto hasta El Casar, previsto inicialmente a las 11:30 horas de este lunes.

"Esta ampliación de la línea a 3 se ha llevado a cabo por la Comunidad de Madrid, pero, ¿sabéis quién la financiaba? Habéis acertado, el malvado Pedro Sánchez a través del Ministerio de Transportes", ha señalado Puente, y ha remarcado que esta infraestructura está sufragada con los fondos de recuperación que el presidente del Gobierno "peleó en Europa" y que el PP y Díaz Ayuso intentaron "boicotear".

Según el ministro, tras tener conocimiento de la inauguración al recibir la Secretaría General de Transporte Terrestre del Ministerio la invitación por parte de la Comunidad de Madrid, Puente pidió a su jefa de protocolo que remitiera la comunicación de su asistencia a la inauguración y que tomaría la palabra en el evento.

Tras ello, ha afirmado que el Gobierno regional comunicó a protocolo de Puente en un mensaje, publicado en la red social del ministro, que el acto se cancelaba "por cambio de agenda", un argumento que han confirmado a EFE desde la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid.

"Por cuestión de agenda, dos actos de Metro eran repetitivos y se optó por uno que ha sido la maqueta de Metro, el futuro de los nuevos trenes", han trasladado fuentes de la Consejería, en alusión a la visita de este lunes de la presidenta madrileña a la exposición del convoy instalado en la plaza de Colón, que representa los nuevos trenes que circularán en el suburbano madrileño.

"De manera que, si no ha habido inauguración de la ampliación de la línea 3 de Metro de Madrid y de la estación de El Casar, es porque Ayuso prefiere que no se sepa quién las financia, y porque no quiere un acto conjunto conmigo en el que yo pueda tener voz. Pues que se sepa", ha expresado Puente.

Por su parte, el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha dicho que Puente "miente", ya que la financiación proviene de los fondos europeos y no del Gobierno de España.

"No, no salen del bolsillo de Puente ni de Sánchez ni de sus presupuestos (que no tiene). El Gobierno se limita a distribuir dinero y tratar de ponerse medallas sin gestionar nada. Que se sepa", ha afirmado en su cuenta de X. EFE

