Pogacar, confirmado por el UAE para la Flecha Valona y Lieja Bastoña

Redacción deportes, 21 abr (EFE).- El esloveno Tadej Pogacar partirá con los galones del UAE en las dos clásicas de las Ardenas que tendrán lugar esta semana, el miércoles la Flecha Valona y el domingo la Lieja Bastoña Lieja, la "Decana", en la que coincidirá con el belga Remco Evenepoel.

El fenómeno esloveno se ha prodigado en las clásicas de esta temporada, venciendo además en la Strade Bianche y Tour de Flandes, y con podios en la Milán-San Remo, París-Roubaix y Amstel Gold Race.

El campeón del mundo arrasó en el mundo del ciclismo al terminar segundo en la París-Roubaix en su debut, pero en La Doyenne se encontrará con un terreno más familiar, prueba en la que ya se ha impuesto dos veces.

Con ocho victorias en monumentos, el campeón del mundo espera las últimas clásicas de un día antes de poner toda la atención en la preparación del Tour de Francia de este verano." He disfrutado muchísimo de esta campaña de clásicas hasta ahora. Llegué a este periodo con muchos objetivos y ambiciones, y aún me quedan dos, el más importante el próximo domingo. La carrera que mejor me conviene es probablemente la de Lieja, así que la espero con muchas ganas, pero cada carrera es importante", ha comentando Pogacar.

Aunque el objetivo principal es la Lieja, Pogacar probará sensaciones en la Flecha Valona de este miércole, especialmente en el Muro de Huy.

Pogacar estará acompañado en la Flecha Valona Jan Christen, Felix Großschartner, Vegard Laengen, Brandon McNulty, Domen Novak y Pavel Sivakov .

Para la Lieja el equipo será el mismo que el de la Flecha con la baja de Jan Christen y la incorporación del belga Florian Vermeersch. EFE