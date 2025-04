Manolo González: "Queda mucha piedra que picar"

Cornellá de Llobregat (Barcelona), 21 abr (EFE).- El entrenador del Espanyol, Manolo González, afirmó este lunes que su equipo es "consciente" de que la permanencia no es matemática y apuntó que queda "mucha piedra que picar", empezando por el siguiente partido contra el Valencia, este martes.

El técnico, en rueda de prensa en el RCDE Stadium, subrayó que el bloque tiene "muy metido en la cabeza" que hasta que la salvación no esté sellada numéricamente no va a "respirar". "No estamos salvados, está clarísimo. El equipo se vacía y se deja la piel en el campo", aseguró.

González destacó que el partido contra el Valencia es "muy importante" al ser un rival directo y confía en la que la racha blanquiazul "dure", ya que acumulan tres victorias seguidas. El preparador auguró un duelo complejo ya que el rival tiene "un buen nivel de juego y su gente aprieta mucho en el campo".

Además, apuntó que los cambios de técnico le han sentado bien al cuadro valencianista y que su plantilla "no está hecha para estar abajo", y se mostró convencido de las opciones del Espanyol: "Si hacemos las cosas bien somos capaces de ganar en Valencia y en cualquier estadio".

El responsable del banquillo periquito avanzó que su equipo no saldrá a empatar. "La idea es ir a ganar, depende de cómo lleguemos al último tramo", aclaró después de comentar que puntuar es positivo.

Manolo González, asimismo, se mostró satisfecho por haber sido elegido entrenador del mes de abril por LaLiga: "Es un premio individual, pero es un reconocimiento grupal al trabajo que hemos hecho".

El técnico del conjunto blanquiazul también informó de que, además de las lesiones del centrocampista Gragera y del lateral Brian Oliván, el central Sergi Gómez no estará disponible por problemas en la espalda. EFE

