Jagoba Arrasate sobre el Barça: "Nunca es buen momento para enfrentarse a estos equipos"

Palma, 21 abr (EFE). - El entrenador del RCD Mallorca, Jagoba Arrasate, aseguró este lunes que nunca es "buen momento" para enfrentarse a equipos del calibre del Barcelona, a pesar de que el conjunto de Hansi Flick puede estar más pendiente de la final de la Copa del Rey que disputa el sábado contra el Real Madrid.

"No sé en qué piensan, pero seguro que es en ganar mañana y mantener su ventaja en liga. A veces se dice si es buen momento, creo que nunca lo es, pero tenemos que rozar la perfección en defensa y tener la eficacia de Donostia", explicó en la previa del choque ante el cuadro culé.

El técnico bermellón alabó el potencial ofensivo del cuadro de Hansi Flick: "Tienen una facilidad tremenda para generar situaciones de gol, la amenaza la tienes en todo momento, son más peligrosos si cabe en la presión tras pérdida, hay que dar esos pases de seguridad para que tengan que correr hacia atrás".

El elenco insular viajará con las bajas de Vedat Muriqi, Takuma Asano, Manu Morlanes y Robert Navarro por lesión y las de Dani Rodríguez y Pablo Maffeo por sanción, lo que obligará al cuerpo técnico a introducir rotaciones masivas en el once.

Arrasate señaló que ante el conjunto catalán no pueden relajarse en ningún momento: "No te puedes dejar ir, tienen oleadas de 5-10 minutos y jugadores con mucha eficacia. Lo del otro día es un claro ejemplo, con dos cambios empatan el partido en tres minutos. Tienes que defender muy bien, pero lo normal es que en 90 minutos lo que pase no sea positivo".

Respecto al plan de partido, el entrenador destacó la dificultad que tiene plasmarlo contra el Barcelona: "Me gustaría que defensivamente estemos sólidos y al Barcelona le cueste, es la idea que tienes y plasmas en la pizarra, pero cuando pita el árbitro la jugada es mucho más difícil".

El conjunto balear sigue metido en la lucha por Europa, pero Arrasate dice que deja "la calculadora" para los periodistas, aunque admite que se pueden sumar más equipos que vienen con una buena dinámica desde atrás. EFE

