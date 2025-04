El musical 'Mar i cel' se convierte en un cómic de la mano de la dibujante Coralí Espuña

Barcelona, 21 abr (EFE).- La emblemática obra musical de Dagoll Dagom 'Mar i cel' se ha plasmado en un cómic gracias al empeño de la dibujante Coralí Espuña, que desde 2020 tenia 'in mente' realizar un álbum sobre la historia de amor imposible entre el pirata morisco Saïd y Blanca, hija del virrey que los expulsó de Valencia en tiempos de Felipe III.

El álbum se publica casi 37 años después de que la compañía catalana estrenara el musical en el Teatre Victòria de Barcelona, en octubre de 1988, un espectáculo basado en una obra del dramaturgo Àngel Guimerà adaptada por Xavier Bru de Sala, con música de Albert Guinovart y dirigida por Joan Lluís Bozzo.

El resultado es un dinámico y colorista álbum de 116 páginas en el que Coralí Espuña, opina Bozzo en el prólogo de la obra, "ha sabido inspirarse en la historia y las imágenes del musical para traspasarlas con plena y admirable fortuna a las dos dimensiones del libro ilustrado, respetando de manera escrupulosa los sentimientos y las palabras del original".

En una entrevista con EFE, la autora, que había quedado cautivada al ver 'Mar i cel' cuando era pequeña, explica que la primera idea del proyecto la tuvo en 2020, cuando nació su sobrina, y "quería poder explicar el musical a la familia materna de Olivia, que no habla catalán".

No obstante, reconoce que en aquel momento "no tenía bastantes conocimientos sobre cómo afrontar el proyecto, y no fue hasta 2024, al anunciarse la retirada de Dagoll Dagom, cuando pensé: o ahora o nunca".

Desde el primer momento, "tuve claro que el proyecto era ambicioso, pero acostumbro a seguir el mantra de 'deja que sean los otros quienes te digan que no'", por lo que contactó con los fundadores de Dagoll Dagom para explicarles su idea y mostrarles sus primeros esbozos y quienes, en vista de la determinación de Coralí Espuña, decidieron acompañarla en el proceso creativo.

Sobre la dificultad de trasladar las canciones del musical a las páginas del álbum, la autora indica: "Tristemente, entre páginas, la melodía se pierde, así que tenía que intentar emularla a través de la composición de cada página y el uso del color".

Por ello, merecen mención especial las páginas que adaptan las canciones más conocidas del espectáculo, como '¿Por qué he llorado?' donde la autora muestra, mediante viñetas alternas, los pensamientos paralelos de Blanca i Saïd reflejados en las estrofas, o el 'Himno de los piratas', donde el mar se convierte en una estampida de caballos desbocados, tal y como refiere la canción.

"Mi idea era aprovechar al máximo las posibilidades de explicar esta historia en formato cómic. Por eso me esforcé en crear imágenes muy dinámicas y que, en algunos momentos, pueden recordar un álbum muy visual", destaca Coralí Espuña.

En esta línea, Bozzo subraya en la introducción que precede al cómic que "sus explosivas coloraciones, los planos arriesgados, primeros planos, picados y contrapicados, son puntos de vista novísimos que enriquecen la historia de una forma muy relevante".

La autora cita entre sus influencias al dibujante italiano Gigi Cavenago, que es "una de mis grandes inspiraciones, sobre todo su obra 'Mater Dolorosa', que también se sitúa mayoritariamente en un barco".

"Greg Smallwood es mi referente predilecto en cuanto a cómo dibujar rostros, y el pintor Mark Maggiori es el primer referente en cuestiones de fondos y composiciones pictóricas", indica Coralí Espuña, que se formó en las escuelas Eina, Elisava y Joso de Barcelona.

Respecto a sus próximos proyectos, Coralí Espuña dice que actualmente está recogiendo información y documentándose para hacer un cómic antológico sobre historias de mujeres de 'La Íliada' y 'La Odisea', protagonizado por Penélope.

"Si todo va bien, este cómic tendría que ver la luz de aquí a un año, también con la editorial Yermo", augura la dibujante. EFE.

(foto)