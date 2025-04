Pradales afirma que Euskadi es "una nación" que no permitirá estar "subordinada" a un Estado "jacobino y centralista"

El lehendakari, Imanol Pradales, ha afirmado este domingo en Bilbao que Euskadi es "una nación", que no permitirá que se le impida avanzar en su autogobierno ni tampoco estar "subordinada" a un Estado "jacobino y centralista". Además, ha asegurado que prepararán "las bases de nuevo autogobierno vasco" para lograr un marco de bilateralidad y un sistema de garantías que "impida decisiones unilaterales" que "erosionen" sus competencias.

Pradales, que ha intervenido por primera vez como lehendakari en el acto convocado por el PNV en la Plaza Nueva de la capital vizcaína con el lema 'Euskadi gara. Mundialak gara! (Somos Euskadi, somos mundiales), ha tenido palabras de alabanza para Aitor Esteban, que hoy también se estrena en el Día de la Patria Vasca como nuevo presidente del EBB tras su proclamación el pasado 30 de marzo, así como para su predecesor en el cargo, Andoni Ortuzar. Ambos, según ha subrayado, son dos dirigentes jeltzales, dos abertzales y "dos grandes personas".

A Ortuzar le ha calificado de "pionero y gran embajador de Euskadi en el mundo". "Has sido el gran jefe de la tribu jeltzale estos últimos 12 años, has llevado firme el timón del gasero vasco, has acertado en el rumbo. El gasero, a pesar de las tempestades, ha avanzado seguro en el camino de la libertad de nuestro pueblo", ha subrayado.

El lehendakari ha puesto en valor el Estatuto de Gernika, que ha "permitido construir un país avanzado y moderno, un país de bienestar". "Es la herramienta fundamental para el avance social y nacional de Euskadi. Por eso defendemos fortalecer y ensanchar nuestro autogobierno", ha asegurado, para avisar de que no aceptan "excusas". "No vale decir que no es el momento o que 'hay otras prioridades'". "No vale decir que algunos temas 'son muy complejos' y no se puede avanzar", ha indicado.

TRANSFERENCIAS

También ha precisado "el enorme esfuerzo" que les está costando "lograr cada una de las transferencias" y ha recordado que tienen "un calendario pactado con el Gobierno español", que "va demasiado lento". "¡El pacto obliga!, el Gobierno español debe aplicar más ritmo para cumplir el Estatuto y el calendario pactado en su integridad. ¡No vamos a parar hasta lograrlo!", ha aseverado.

No obstante, ha dicho que deben "ir más allá, ser ambiciosos" con el futuro. Para ello, prepararán "las bases del Nuevo Autogobierno Vasco", para que Euskadi se dote de "un marco de bilateralidad efectiva, un sistema de garantías que impida decisiones unilaterales que erosionen o limiten el Autogobierno acordado".

Como ejemplo, ha puesto la sentencia del Tribunal Supremo que ha anulado la transferencia de la competencia para homologar títulos universitarios. "Por primera vez, un Tribunal que no tiene potestad, dicta sentencia contra un pacto político bilateral. ¡Y esto es algo muy grave!. Es la tentación centralizadora de los poderes e intereses profundos que operan en el Estado", ha manifestado.

En este sentido, ha censurado que sigan "sin asumir ni reconocer la realidad nacional" vasca. "Piensan que el Estado se reduce a su capital e intentan drenar lo que ellos denominan 'periferias' o 'provincias'. Es la típica concepción de un Estado jacobino y centralista, con una capital total que absorbe todo y pretende subordinarnos a sus mandatos. ¡Pues no!, ¡somos una nación!, ¡y no vamos a permitir que impidan el avance del Autogobierno vasco!, ¡ni vamos a permitir una Euskadi subordinada!. ¡Nos tendrán enfrente y de frente!", ha advertido.

CRÍTICAS DE EH BILDU

Pradales ha recordado su primer viaje oficial a Bruselas hace medio año, cuando EH Bildu dijo que "ir a Europa es perder el tiempo" y, a su vuelta, cuando la formación soberanista aseguró que era "hacer política placebo". "Precisamente ahora con la que está cayendo, cuando más hay que estar en Bruselas y nos dicen semejante barbaridad", ha censurado.

Tras apuntar que no quiere "entrar a valorar quiénes son los aliados internacionales" de EH Bildu "ni tampoco sus dudas y reservas para condenar la invasión rusa en Ucrania", ha señalado que esta semana, "a cuenta de las medidas que hemos propuesto para hacer frente a los aranceles, esta vez han dicho que están dispuestos a 'corresponsabilizarse'". "Ya veremos", ha apostillado.

En esta línea, ha expresado su preocupación por que en Euskadi haya tentación de "apostar por la polarización por puro interés partidista", dentro de una "cultura política que ha estado acostumbrada más a dividir que a unir". "O ese peligroso juego de decir una cosa y hacer la contraria. Es algo que no vamos a permitir. Hoy toca hacer más pueblo, más comunidad y construir más nación", añade.

Pradales, que ha asegurado que este es un día "muy especial" para él porque es su primer Aberri Eguna como Lehendakari, ha considerado "todo un honor en un momento muy complicado". "Ya estáis viendo lo que está pasando con Trump, Putin o la China comunista. Pero no es la primera vez que pasamos por serias dificultades", ha dicho.

"TEMPESTADES"

Entre "las tempestades" a las que se han enfrentado los vascos, ha citado la crisis financiera, la pandemia de la Covid, el confinamiento, una época en la que el entonces Lehendakari, Iñigo Urkullu, "tuvo que tomar decisiones muy difíciles".

También ha recordado que en diciembre de 2004 el Parlamento Vasco aprobó "el Nuevo Estatuto Político", que obtuvo "el portazo y desprecio en Madrid a la decisión soberana de la sociedad vasca". "El Lehendakari Ibarretxe defendió con la cabeza alta la legitimidad y los derechos de nuestro pueblo", ha defendido.

Asimismo, se ha referido a los años 80 y 90, en plena crisis industrial, con una Euskadi que vivía "asesinatos, bombas, extorsión, dianas, terrorismo de ETA y también contra ETA". "Las víctimas se multiplicaban cada día. Ardían las calles en Euskadi. El Lehendakari Ardanza se empleó a fondo en la reconversión industrial y plantó cara con firmeza desde la ética y la democracia en la defensa inequívoca de los Derechos Humanos", ha señalado.

Tampoco ha olvidado la transición e inicios de los 80, cuando Euskadi "empezaba desde cero, y el Lehendakari Garaikoetxea y su Gobierno pusieron las bases para reconstruir este país", además de rememorar la aprobación del Estatuto, la formación del Gobierno Vasco, la aprobación de la Ley del Euskera, Concierto Económico, EITB, Osakidetza o la Ertzaintza.

"PROVINCIAS TRAIDORAS"

Ha aludido también a la Dictadura de Franco, cuando Bizkaia y Gipuzkoa fueron declarada "provincias traidoras", y el euskera y la cultura vasca fueron "perseguidos". "El Lehendakari Leizaola bajó de la escalerilla del avión en Sondika con toda la legitimidad y la dignidad de este pueblo a sus espaldas. Abrió la puerta a la democracia y la libertad", ha remarcado.

También ha rememorado el año 1936, con "el golpe de estado, la guerra civil, muerte y exilio", y el Lehendakari José Antonio Agirre, en Turtzioz, proclamando "con orgullo en representación de Euskadi: 'el territorio podrá ser conquistado, pero el alma del pueblo vasco no lo será jamás'".

"Esta es la trayectoria de los Lehendakaris del PNV. Hoy nos toca volver a acertar porque afrontamos una doble amenaza: la amenaza autoritaria que cuestiona la democracia; y la amenaza centralizadora que pretende socavar nuestro Autogobierno", ha dicho, para abogar por "democracia, libertad, justicia social, autogobierno, bienestar. ¡Esta es nuestra razón de ser, ayer, hoy y siempre!", ha apuntado.

Además, ha señalado que su Ejecutivo va "de acción en acción, mira de frente a los problemas y pone soluciones encima de la mesa y pone a las personas en el centro" de su acción política, y ha indicado que se podrán "equivocar", pero van a "darlo todo, con honestidad y la máxima exigencia".