Las novedades comiqueras reclaman también su espacio en la 'fiesta jungla' de Sant Jordi

Sergio Andreu

Barcelona, 20 abr (EFE).- Se publica mucho, dicen editores y autores, pero nadie se baja del carro, y cuando llegan fechas como Sant Jordi/Día del libro, todos buscan ocupar su espacio en el solicitado apartado de novedades, como las que ofrece el sector del cómic, que también reclama su sitio en esta 'fiesta jungla' editorial.

'Será todo para mí', de Zerocalcare

El italiano Zerocalcare, seudónimo de Michele Rech (Arezzo, 1983), lleva ya unos años bien ubicado, por derecho propio, en la zona VIP del cómic europeo, con unas historias íntimas de toque autobiográfico -alguna convertida en serie: 'Cortar por la línea de puntos', en Netflix-, senda que continúa en 'Será todo para mí' (Reservoir Books), una novela gráfica sobre relaciones paternofiliales mal avenidas.

Astra Nova, de Lisa Blumen

Una joven a la que le gusta estar sola es elegida para una misión espacial que implica no volver a la Tierra, aunque antes, por obligación protocolaria, deberá pasar unas horas con sus únicos y olvidados amigos de juventud. Una reunión inesperada, foco del conflicto interior sobre el que gira 'Astra nova' (Salamandra Graphics), la premiada obra de la francesa Lisa Blumen (Estrasburgo, 1994).

'Korowai', de Sergio Bernhandt

'Korowai. No le digas a mi madre que me la llevo a la selva', (Bang Ediciones) es el título completo de esta novela gráfica que no cabe en una línea y que define perfectamente la puesta de "largo" del menorquín Sergio Bernhandt: la aventura que disfrutó junto a su madre en Papúa Nueva Guinea, para poder vivir en una casa construida en un árbol, un sueño de infancia que, gracias a la tribu aborigen de los Korowai, pudo ver cumplido.

'El rey medusa", de Brecht Evens

Nominada a mejor obra en el salón de Angulema 2025, 'El rey medusa' (Astiberri) es un nuevo sillar en la monumental y desbordante trayectoria que, entrega a entrega, se está construyendo el belga Brecht Evens (Hasselt, 1986), uno de los autores más dotados gráficamente de su generación, que aquí se adentra en la cabeza de un niño que ha vivido encerrado con un padre paranoico, quien desaparece de repente y le deja solo, solo con sus obsesiones conspiranoicas.

'Hotel Florida', de C. García Santa Cecilia y A. Santolaya

El periodista Carlos García Santa Cecilia (Madrid, 1957) y la dibujante Antonia Santolaya (Ribrafecha, 1966) están detrás de 'Hotel Florida' (Norma), trabajo gráfico documental sobre el mítico establecimiento de la plaza de Callao de Madrid, testigo en piedra de la convulsa historia española que alojó a figuras como Chaplin, García Lorca o Hemingway, y que en 2024 hubiera cumplido un siglo si la piqueta del desarrollismo no hubiera acabado con él para levantar allí unos grandes almacenes, en 1964.

'Historias del punk', de Carlos Azagra y Encarna Revuelta

Un homenaje desde dentro a un movimiento contracultural y anárquico, con más capas de las que pueda parecer a ojos biempensantes. A eso aspiran el historietista Carlos Azagra y su colorista Encarna Revuelta en 'Historias del punk' (Grafito), quien de la mano de los míticos personajes Pedro Pico y Pico Vena, se acercan a los (pocos) valientes que, desde finales de los años setenta, navegaron en España por esa corriente -musical sobre todo- que pretendía romper con lo establecido y, de paso, pasárselo bien.

'Lo mejor de Mafalda', de Quino

"Gané al ta-te-tí, gané al ta-te-tí", "Zópita, zópita, zopi...", "No se les puede dar un año nuevo que enseguida lo rompen'. ¿Cuántas frases de la tira creada por el argentino Quino (Mendoza, 1932-2020) en 1964 en torno a la respondona niña Mafalda, su familia y amigos, se han incorporado al imaginario popular? Muchas, y para comprobarlo más de sesenta años después, este 'Lo mejor de Mafalda' (Lumen) sirve de compilación o de aperitivo, según uno sea fan o lector novato.

'Amalia, una madre incorregible', de A. Palomas y C. de Prada

Adaptación al cómic del personaje creado por el escritor Alejandro Palomas (Barcelona, 1967) gracias a los dibujos de Carolina de Prada (Madrid, 1990), esta 'Amalia, una madre incorregible' (Lunwerg) es un relato divertido de una mujer "veterana" que vive con su perrita Shirley asediada por los consejos de sus tres hijos, empeñados en cambiar su forma de entender la vida, que ella disfruta al máximo a pesar de los despistes de memoria o, quizás, gracias a ellos. EFE

(foto)