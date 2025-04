Joan Plaza: "Nos viene orgullo porque el equipo ha sido capaz de competir"

Madrid, 20 abr (EFE).- Joan Plaza, entrenador del MoraBanc Andorra, se mostró orgulloso de la actuación de su equipo a domicilio ante el Real Madrid pese a la derrota sufrida por 98-97 y consideró que salen del enfrentamiento con la sensación de ser mejores y de haber competido.

"Una de las premisas aquí, viniendo a jugar contra un equipo que juega ahora playoff de Euroliga y que lleva no se cuantos partidos sin perder, es salir de aquí mejores pase lo que pase y competir. Es la sensación que ahora mismo tenemos; hemos competido, es el tipo de perfil de jugadores que debemos tener nosotros para acabar salvándonos en esta liga", dijo.

"Lo que nos viene es orgullo porque el equipo ha sido capaz de competir sin el máximo anotador de la ACB y haciendo que otros jugadores tengan que dar un paso adelante no solo anotando sino defendiendo, reboteando… Estoy contento de la imagen del equipo y animado y esperanzado para el próximo partido contra el Lleida en casa", añadió.

Sobre la última jugada del partido, un tiro de Kyle Kuric que los árbitros dieron como de dos puntos tras revisarlo y que, de haber valido tres, hubiera forzado la prórroga, comentó: "Si he de ser sincero, yo no veo nada. He diseñado un sistema; los jugadores lo han hecho mejor de lo que yo lo he pintado y es lo que es".

"Hay imágenes en las que parece que pisa y otras en las que no y no voy a entrar en eso, pero tenemos que ser conscientes de que nos jugamos la vida. Es muy difícil arbitrar. Sí que depende de nosotros meter más tiros libres, no fallar en situaciones evitables. Que pisemos o no será como el penalti famoso, habrá doble toque, medio toque... no me importa. Estoy contento con cómo lo hemos hecho y nada más", agregó.

Asimismo hizo un llamamiento para que la afición apoye al equipo el próximo fin de semana: "Las victorias han sido porque el equipo ha competido y eso debe quedarse integrado en nuestro ADN, en el del pabellón, en el del público. Y en nuestra casa el público tiene que dar ese plus".

"La gente del rugby, del fútbol, los que esquían o los que van a coger florecitas a la montaña... todo el mundo tiene que estar el domingo allí y que el pabellón se quede pequeño, que el jugador vea que el trabajo queda compensado. Trabajamos para o bajar, somos un país pequeño pero orgulloso que quiere hacer las cosas bien sabiendo nuestros límites. Pero necesitamos que toda la sociedad civil de Andorra se acerque el domingo a las cinco de la tarde ante el Lleida a ayudarnos y a casi certificar la salvación", completó. EFE