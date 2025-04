Imanol: Si han anulado los goles del Villarreal por algo será, pero han sido superiores

Villarreal (Castellón), 20 abr (EFE).- El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, dijo tras el empate que logró su equipo en la visita al Villarreal este domingo (2-2) que si se anularon tres tantos del equipo amarillo "será por algo", pero reconoció que el conjunto de Marcelino fue superior.

"Estamos en lo de siempre, también nos ha tocado a nosotros alguna vez hacer gol y nos lo han anulado. Si los han anulado, será por algo, pero hay que reconocer que el Villarreal ha sido superior a nosotros en todo menos en el resultado", apuntó en rueda de prensa.

Alguacil manifestó que en el último tanto anulado a los locales cree que hubo falta sobre uno de sus jugadores, tal y como finalmente señaló el colegiado: "No he visto las jugadas (repetidas). La de Javi creo que es falta. Guadalupe (linier) ha levantado el banderín y no sé por qué la ha dejado seguir".

Imanol dijo que da "mucho valor" al punto obtenido porque cree que el Villarreal "es un equipo de 'Champions'" y porque, recordó, ha disputado esta campaña dieciocho partidos menos que su equipo.

"Nos hemos mantenido de pie, con muchas bajas, con cansancio y muchos tocados. Hemos intentado cambiar el sistema para estar más solidas opero ni por esas. Nos han metido menos balones a la espalda pero nos han sacado mucho centro fácil cuando con una defensa de cinco no debería ser tan fácil", reflexionó.

El entrenador afirmó que está encantado con el trabajo de Mikel Oyarzabal, autor de los dos goles de su equipo este domingo, pero no ahora, sino desde el inicio de la campaña.

"Los números están apareciendo ahora pero para mí desde el principio está haciendo una grandísima temporada y da igual donde juegue, es vital para nosotros pero no por los goles, por todo lo que le da al equipo, a mí y al club y espero que siga así mucho tiempo", señaló.

Alguacil alabó el potencial del Villarreal y el trabajo de Marcelino, del que dijo que ha conseguido ya estabilizar la defensa de su equipo, que era lo único que le faltaba.

"Es el mejor equipo en transiciones, tiene calidad y piernas para hacer daño al espacio pero en juego posicional tienen una calidad impresionante con Parejo, Comesaña y hoy con Denis. Tiene menos puntos de los que merece, este equipo cuando está fresquito hace muchas cosas bien", destacó.

Además, advirtió de las dificultades que todos los equipos han encontrado en este final de campaña: "Incluso a los equipos de 'Champions' les está costando ganar a equipos que están luchando por evitar el descenso". EFE

pvb/nhp/ism