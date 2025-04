El nuevo Camino de Santiago africano dispara las peregrinaciones desde Melilla

Paqui Sánchez

Melilla, 20 abr (EFE).- Peregrinar a Santiago de Compostela está de moda en Melilla, donde el número de personas que han emprendido el camino para encontrarse con el apóstol se ha disparado tras la inauguración de la Vía Rusadir, de la que este domingo se cumple un mes.

En este tiempo, según han informado a EFE fuentes de la Fundación Melilla Monumental, se han sellado 64 credenciales, lo que supone algo más de la tercera parte de todos los peregrinos que llegaron el año pasado procedentes de la ciudad autónoma a la capital gallega tras completar los 972,09 km que las separan.

De ellos, según los datos de la Oficina del Peregrino, han llegado a Santiago de Compostela 56 peregrinos, una cifra que no tiene parangón en Melilla, habitual farolillo rojo en las estadísticas oficiales respecto al resto de las autonomías españolas.

Solo en lo que va de abril, con 53 peregrinos que han certificado la finalización de su camino, Melilla ha superado con creces los registros de La Rioja (41) y Navarra (39), regiones mucho más grandes en población que la ciudad norteafricana, de apenas 85.000 habitantes, y también de Ceuta (31) y los españoles residentes en el extranjero (24).

Para entender el boom que ha supuesto la apertura de la Vía Rusadir, basta con comparar con lo que sucedió en los meses anteriores: en marzo solo llegaron a Santiago dos peregrinos desde Melilla, por lo que la subida de un mes a otro fue del 2.550 %. La diferencia es aún mayor si la comparativa se hace respecto a febrero, cuando solo hubo uno, y enero, en el que no hubo ninguno.

Fundación Melilla Monumental, organismo público de la Ciudad Autónoma que impulsó la Vía Rusadir, no ocultan su satisfacción por la buena acogida que ha tenido el camino africano. Su presidente, Francisco Díaz, señala a EFE su previsión de que esto no ha hecho más que empezar, pues “todavía no ha llegado el buen tiempo”, que es cuando más peregrinaciones se realizan a Santiago de Compostela.

Y no solo por eso. También porque en la Fundación, que se encarga de sellar las credenciales en el Faro del recinto amurallado melillense, han constatado un repentino interés de los turistas por el mojón oficial del camino, inaugurado el pasado 19 de marzo por los presidentes de la Xunta de Galicia y la Ciudad Autónoma de Melilla, Alfonso Rueda y Juan José Imbroda, respectivamente.

Uno de los visitantes que preguntó dónde estaba el hito de hormigón que señala con su flecha amarilla la dirección hacia Santiago fue el expresidente del Gobierno José María Aznar, durante la visita privada que hizo a Melilla el pasado 10 de abril junto a su esposa, la exalcaldesa de Madrid, Ana Botella, y un matrimonio amigo.

“Nos resultó curioso que cuando estábamos paseando con ellos por Melilla la Vieja y llegamos a la capilla de Santiago, Aznar preguntó dónde estaba el monolito del camino”, relata como anécdota el presidente de la Fundación Melilla Monumental, presente durante la visita.

Según explica, cuando el resto de los que iban con él reaccionó riendo por la pregunta, Aznar comentó que había visto la foto y le pareció que no había mejor sitio para empezar el camino que desde Melilla, “donde empieza España”, teoría que ya horas antes había expresado en declaraciones a los periodistas. EFE