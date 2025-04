Cervera: "Hay un lío bastante gordo con el tema de los árbitros"

A Coruña, 20 abr (EFE).- Álvaro Cervera, entrenador del CD Tenerife, reconoció que su equipo se queda en una situación “muy límite” tras no pasar del empate frente al Deportivo en Riazor, de donde se marcha muy descontento con la actuación del colegiado De la Fuente Ramos.

“El grupo está tocado porque cada vez hay menos tiempo y los contrarios tendrían que fallar mucho para que nos diera para llegar. Hoy nos faltó acierto, el toque final, que es lo que nos está faltando durante toda la Liga porque nos cuesta definir”, afirmó en rueda de prensa.

El técnico del Tenerife señaló que en líneas generales su equipo estuvo “muy bien” porque “más o menos” le salió todo lo que habían preparado.

“Hemos podido ganarlo, igual no por ocasiones, pero sí por situaciones que nosotros hemos propiciado para poder ganarlo antes de llegar al final, que ahí hemos estado a punto de perderlo”, indicó.

Preguntado por la actuación arbitral, Cervera fue claro: “Hay un lío bastante gordo con el tema de los árbitros. No sabes cuál es el criterio, no sabes por qué una vez se va al VAR y otras no y se cambia la decisión. No sabes por qué le llaman y no le llaman, la verdad es que hay una confusión bastante grande”.

“Quizás esto alimenta y gusta para que haya con lo que escribir y lo que hablar, pero a nosotros los profesionales nos trastoca un poco la situación porque vemos que cosas que se pitan en contra nuestra luego a favor no se pitan”, criticó.

En este sentido, dijo estar “cansado” de hablar de los árbitros, aunque para él el penalti de Pablo Martínez sobre Luismi Cruz, revisado en el VAR por el colegiado, fue bastante claro.

“El criterio del árbitro es que no hay contacto suficiente. Es lo de siempre, ¿dónde te para la imagen? Si te la para en el contacto, si no te para en el contacto, si se cae en la siguiente jugada”, analizó.

“Yo creo que estamos hablando demasiado de ellos y no deberíamos, deberíamos hablar de lo bonito que es el fútbol, de lo interesante que está la liga y dejar los demás aparte porque es que se llevan el monopolio de la importancia o del protagonismo, y no debe ser así. Los protagonistas son los futbolistas, ellos no lo son, y sin embargo se están erigiendo en eso. Vamos a ver si esto cambia para el futuro por el bien del fútbol”, concluyó. EFE

dmg/jl