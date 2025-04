Calafell (Tarragona) condena el crimen de la mujer hallada en un maletero

Tarragona, 20 abr (EFE).- Cerca de un centenar de personas se han concentrado este domingo en la plaza de Cataluña de Calafell (Tarragona) para condenar el asesinato de una vecina del municipio presuntamente a manos de su pareja, un hombre de 43 años.

El presunto autor del homicidio fue detenido el viernes tras confesar a los Mossos d'Esquadra que llevaba el cadáver de la mujer en el maletero de su coche, en la autopista AP-7 a la altura de Constantí (Tarragona).

Durante el acto, encabezado el alcalde de Calafell, Ramon Ferré; la consellera de Igualdad y Feminismo, Eva Menor, y la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, se ha guardado un minuto de silencio. También ha contado con la presencia de vecinos y amigos de la víctima.

"No era una familia nacida aquí, pero sí que residía aquí últimamente y nos consta que tenía una hija. Es la primera vez que nos pasa, al menos en muchos años. No recuerdo ninguna otra víctima de violencia de género en el municipio. Todavía estamos trastornados", ha afirmado Ferré, que han asegura que la mujer no era usuaria de los servicios sociales.

Por su parte, Menor ha condenado este "nuevo caso de feminicidio" y ha expresado las condolencias y el compromiso de la Generalitat de "acabar con esta vulneración de los derechos humanos que es la violencia machista".

"Cataluña es un territorio donde la violencia machista nos está golpeando de manera importante y no vamos a dejar de trabajar para erradicarla", ha añadido la consellera.

Según los Mossos, el viernes a las 18:12 horas, una patrulla que estaba dando apoyo a una grúa en la autopista AP-7 vio como un vehículo se paraba en esta vía y su conductor y único ocupante se bajaba del coche.

El hombre se dirigió entonces a los policías y les comunicó que llevaba en el maletero el cuerpo sin vida de su pareja.

Los agentes comprobaron que, efectivamente, en el maletero se encontraba el cuerpo de una mujer con signos de violencia y a continuación detuvieron al hombre como presunto autor de un homicidio. EFE

(vídeo)

