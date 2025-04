89-93. Huertas y Kramer asaltan el Buesa Arena

Vitoria, 20 abr (EFE).- Marcelinho Huertas, con una espléndida primera parte, y David Kramer, con un último cuarto casi perfecto, fueron clave en el asalto de La Laguna Tenerife al Buesa Arena este domingo ante el Baskonia (89-93), que rompió su racha como local.

El base brasileño sostuvo a su equipo hasta el descanso con una lectura de libro, que le llevó a finalizar con 19 puntos y 9 asistencias, mientras que el tirador alemán entró en racha en el último cuarto con cuatro triples para decantar la balanza con 20 puntos.

Aunque el equipo azulgrana acabó con más valoración que su rival, los tiros libres que se dejó por el camino, siete, no le permitieron llegar al final en condiciones de disputar el choque, a pesar de que seis jugadores superaron los diez créditos de valoración.

El duelo empezó con mucho acierto para ambos. La esperada conexión entre el brasileño Marcelinho Huertas y Gio Shermadini comenzó a funcionar desde el inicio y ambos fueron el motor del Tenerife, que falló en su defensa en el lanzamiento exterior.

Pablo Laso probó diferentes defensas sólo en el primer cuarto, pero no logró sorprender a los de Txus Vidorreta, que aprovecharon las concesiones defensivas al base paulista que lideró el primer asalto de los suyos.

Un parcial de 11-0 de los locales devolvieron la ventaja para los vascos que se fueron por delante tras los primeros diez minutos a pesar de los fallos desde el tiro libre, 29-26.

El acierto marcó también un segundo asalto en el que Huertas continuó llevando la voz cantante.

Baskonia intentó atacar tanto al base del equipo tinerfeño como al pívot georgiano, que seguían castigando en ataque con su 'pick and roll'.

La segunda falta de Shermadini y un esguince de tobillo de Kostadinov generaron problemas en la pintura aurinegra, que se quedo en manos del senegalés Ibou Badji, que respondió con nota.

El Baskonia tomó la máxima renta, con una gran aportación de Nikos Rogkavopoulos, pero un parcial de 0-5 para los tinerfeños al filo del descanso, cerró el primer tiempo con el marcador muy cerrado (52-51).

No estuvieron tan finas las dos escuadras en la reanudación. Los tinerfeños no vieron el aro con tanta facilidad, pero no dejaron que el Baskonia se escapara.

Markus Howard entró muy metido en el partido y mantuvo vivo al Baskonia que respiraba cuando Marcelinho Huertas descansaba.

La Laguna igualó el marcador en varias ocasiones, pero no pudo adelantarse ante los de Pablo Laso, que mantuvieron el tipo y se fueron por delante en busca del último asalto (71-67).

En el último asalto apareció David Kramer con 12 puntos consecutivos y tres triples que recuperaron el terreno perdido de los aurinegros, para dar la vuelta al marcador tras cimentar su defensa.

Al Baskonia le entró la ansiedad, le costaba anotar, mientras que los tinerfeños jugaron con el reloj con más de diez puntos de ventaja y llegaron holgados al final.

- Ficha técnica:

89 - Baskonia (29+23+19+18): Forrest (15), Howard (19), Sedekerskis (9), Moneke (8) y Diop (6) -cinco inicial-, Luwawu-Cabarrot (2), Jaramaz (6), Rogkavopoulos (15), Samanic (5) y Hall (4).

93 - La Laguna Tenerife (26+25+16+26): Huertas (19), Kramer (20), Scrubb (7), Doornekamp (3) y Shermadini (9) -cinco inicial-, Abromaitis (13), Badji (8), Kostadinov (-), Drell (-), Sastre (-), Fernández (5) y Fitipaldo (9).

Árbitros: Carlos Peruga, Alfonso Olivares y Guillermo Ríos. Sin eliminados. Señalaron falta antideportiva a Diop (min.27).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 28 de la Liga Endesa, disputado en el Fernando Buesa Arena de Vitoria ante 10.416 espectadores. Huertas cumplió 200 partidos en el equipo tinerfeño. EFE

jd/cmm

(foto)