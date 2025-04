Pablo Durán: "La sensación es agridulce, pero hay que estar orgullosos"

Barcelona, 19 abr (EFE).- El delantero del Celta Pablo Durán admitió que el conjunto gallego se marcha con una "sensación agridulce" del Estadio Olímpico Lluís Companys tras perder contra el Barcelona (4-3) con un gol de penalti en el minuto 98, pero reivindicó que deben sentirse "orgullosos" por su actuación.

"La sensación es agridulce. Hemos hecho un buen partido, muchas cosas bien, pero se nos escapa por pequeños detalles. Muy pocos equipos son capaces de marcar tres goles aquí, pero ellos tienen un nivel muy alto", dijo en declaraciones a 'DAZN'.

Durán insistió en que "hay que estar muy orgullosos" de que el Celta juegue en el campo del líder "con personalidad" y sin renunciar a su estilo de juego. "Hemos llevado a cabo nuestro plan de partido y hemos estado por delante en el marcador durante mucho tiempo", añadió.

Por último, el atacante del cuadro celeste, que no quiso valorar el penalti de Yoel Lago sobre Dani Olmo por no haber visto la acción, sí reclamó que el colegiado perjudicó al Celta en otras ocasiones.

"Hay muchas acciones se deberían haber pitado de otra manera. Iñigo (Martínez) me agarra en una en la que me voy solo contra el portero. Él mismo me dice que si me tiro es penalti, pero el árbitro dice lo contrario. Son cosas que no dependen de nosotros y no podemos perder el tiempo con ellas", destacó. EFE