Iñigo Pérez: "Me ilusiono con Europa pero las expectativas desmesuradas te acaban matando"

Madrid, 19 abr (EFE).- Iñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano, lamentó el empate (1-1) con el Valencia, que frena a su equipo en la carrera por Europa, y aunque admitió que está ilusionado con la posibilidad de disputar competición internacional, aseguró que "las expectativas desmesuradas te acaban matando".

El Rayo, con un gol de César Tárrega en propia puerta en la primera parte, y el Valencia, que marcó por medio del nigeriano Umar Sadiq a los 75 minutos, empataron en Vallecas en un partido de constantes alternativas que frena las aspiraciones europeas del equipo madrileño.

"Es un resultado justo aunque no corresponden los goles a los momentos de dominio de cada equipo. Las victorias son complejas de conseguir, no por ansiar en demasía llegan. Conocía el nivel del Valencia, tanto individual como colectivo, y el nivel que tiene su entrenador (Carlos Corberán). Es de los que mejor han jugado en Vallecas", dijo Pérez en conferencia de prensa.

Aunque valoró los 41 puntos que tiene el Rayo en la clasificación, el técnico navarro se mostró ambicioso y puso en valor la permanencia virtual que consiguió desde hace varias jornadas, aunque ahora lleve tres partidos sin ganar.

"La falta de ambición se detecta cuando de lunes a sábado ves pasividad en los entrenamientos y yo no la detecto. Mi ambición es ganar todos los partidos y a la vista está la dificultad de ganar. No me gusta entrar en este tipo de lecturas porque son demasiado superficiales. Cuando llegan las ultimas diez jornadas la táctica es importante, pero se hace poco presente porque todo el mundo se juega demasiado y pesa más que el jugador tenga piernas frescas. Por eso no llegan las victorias", declaró.

"No me gusta ahondar o ampararme en que le llevamos doce puntos al descenso. Eso está muy bien pero no quiero quedarme solo en eso. Quiero ganar todos los partidos pero las expectativas desmesuradas son lo que te acaba matando", comentó.

El técnico rayista expresó su ilusión por "viajar" y "jugar en otros países", pero pidió no dejarse llevar "por tener doce puntos sobre el descenso o pensar que como está cerca Europa ese es el objetivo".

"La realidad es intentar ganar todos los partidos que podamos y como grupo intentar subsistir en Primera", señaló.

Pérez habló de su decisión de sentar a Aridane Hernández y apostar para el centro de la defensa por el centrocampista senegalés Pathé Ciss, reconvertido para la zaga.

"Aridane tuvo una molestia en la parte de atrás del muslo al acabar el partido del Athletic, pero hoy no ha estado por una decisión técnica. Él estaba disponible. Hoy he optado por Pathé Ciss porque tengo ese abanico de posibilidades y ya lo había hecho en alguna ocasión anterior y juega siempre de seis", concluyó. EFE