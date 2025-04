David Ferrer cierra su etapa como director deportivo del Barcelona Open

Barcelona, 19 abr (EFE).- El extenista español David Ferrer ha puesto fin a su etapa como director deportivo del Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó para "encarar nuevos retos", según ha informado el RCT Barcelona-1899 este sábado en un comunicado.

Ferrer, que llegó al abierto barcelonés en septiembre de 2019, fue nombrado director deportivo en sustitución de Albert Costa para "dar continuidad y evolucionar el legado profesional".

El alicantino se marcha "satisfecho" tras un trabajo que han convertido el Godó en uno de los más prestigiosos del calendario ATP 500 y en el que cada año se dan cita algunos de los mejores tenistas del ranking mundial.

Ferrer tuvo que afrontar uno de los momentos más complicados en la historia del torneo: la cancelación en 2020 debido a la pandemia de la Covid-19, la primera en su historia.

Y ha sido el encargado de la reciente modificación del cuadro principal, que pasó de 48 a 32 jugadores, una decisión que refuerza el nivel competitivo del evento.

El extenista ha estado vinculado al torneo desde su infancia, primero como espectador, luego como jugador (alcanzó cuatro finales) y, finalmente, como director deportivo.

"Muy agradecido al RCTB-1899 por haberme dado la oportunidad. Después de mi etapa como jugador, me he sentido muy realizado a nivel personal y profesional", ha declarado Ferrer en el anuncio de su despedida.

"He sabido cómo funciona la industria del tenis, he conocido la grandeza del club y el cariño con el que trabajan cada año para sacar adelante el torneo. Se cierra una etapa para mí y empieza otra nueva. Tenía ganas de encarar nuevos retos, pero es algo que siempre llevaré en el corazón. Me voy muy feliz", ha concluido el extenista de Xàbia. EFE

