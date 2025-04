Corberán: "No es posible hablar de Europa cuando no hemos cumplido con la salvación"

Madrid, 19 abr (EFE).- Carlos Corberán, entrenador del Valencia, se mostró satisfecho con el punto sumado este sábado en Vallecas (1-1) frente al Rayo, que además les permite prolongar a siete las jornadas sin perder, y aseguró que "no es posible hablar de Europa cuando no se ha cumplido el objetivo de la salvación".

El Valencia, con un gol del nigeriano Umar Sadiq a los 75 minutos, empató en Vallecas frente al Rayo, que se adelantó en la primera mitad con un tanto de César Tárrega en propia puerta.

"Valoro mucho cada punto del equipo, sobre todo cuando va acompañado del esfuerzo, compromiso y entrega necesario para hacerlo. Esto habla de lo difícil que es gana. En cuanto al partido, el punto quizá haya sido el resultado merecido por ambos equipos con alternativas para los dos", dijo Corberán, en conferencia de prensa.

"Al principio estuvimos mejor pero luego nos fuimos atascando y ellos marcaron. En la segunda parte no superamos su presión y después, a raíz de los cambios, pudimos cambiar la emoción del partido para meter un gol", señaló el técnico valencianista, que negó que hubiese una petición del club por cuestiones contractuales para la suplencia de Sadiq.

"En ningún momento este club se ha metido en decisiones de este tipo. Incluso contra la Real Sociedad fue una lesión la que evitó que el jugador jugase. Yo no he tenido nunca ninguna limitación pese a que el peaje fuera alto", comentó.

"Lo que más contento me tiene es todo el grupo. Todos están respondiendo a la forma que la situación requiere y veo a todos concentrados en seguir compitiendo cada día para conseguir el objetivo", apuntó Corberán, que, pese a sumar 38 puntos y acariciar la permanencia, no quiere oír hablar de nada que no sea pelear por la salvación.

"No es posible hablar de un objetivo como Europa cuando no hemos cumplido el primero. Tenemos que sumar puntos y tenemos mucho trabajo por delante y mucha concentración para conseguir cuanto antes el objetivo propuesto con trabajo, entrega y esfuerzo, el mismo que hace el equipo en cada partido", subrayó.

"Yo vine al Valencia en una situación de máxima necesidad, con el compromiso absoluto por volcarme en la causa y es lo que estoy haciendo en cada minuto. Lo que podría haber sido o no, no existe. Existe lo que es y lo que hay es generosidad, entrega y lucha por defender la valía de este club", apuntó.

Carlos Corberán también fue preguntado por Iñigo Pérez, entrenador del Rayo, del que se deshizo en elogios y con el que comparte referente, el argentino Marcelo Bielsa.

"Iñigo está demostrando el nivel que tiene. Ayudó mucho al club en su día y me parece que es un equipo con una identidad de juego clara, muy agresivo, y su estilo aumenta la dificultad porque se complementa el carácter del entrenador con la pasión que tiene. El Rayo de Iñigo es muy bueno y por eso está haciendo muy buena temporada y creo que es un acierto su continuidad", destacó. EFE