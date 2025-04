Calero: “Me toca ser más prudente que nunca”

Valencia, 19 abr (EFE).- El entrenador del Levante, Julián Calero, dijo este sábado, tras situarse su equipo como líder provisional de LaLiga Hypermotion al golear al Real Zaragoza (5-2), que le toca ser “más prudente que nunca” y aseguró que solo le pide a sus jugadores que “piensen en grande” y que miren hacia adelante en la clasificación.

“Tengo la sensación de estar feliz, contento. El equipo está compitiendo muy bien los partidos, sabiendo hacer lo que toca hacer y sentimos el estadio con nosotros. No podemos perder ese empujón que nos da nuestro estadio, pero por otro lado soy prudente y después de hoy me toca ser más prudente que nunca. Tocan las curvas más difíciles y hay que estar preparado”, señaló Calero en la rueda de prensa posterior al partido.

“El fútbol te planta una zancadilla que te da siete vueltas de campana cuando menos te lo esperas. Hay que tener mucho cuidado. No quiero echar ninguna cuenta, no he mirado el calendario del rival. Quiero que mis jugadores busquen al primer clasificado y que piensen en grande, vamos a ser ganadores”, agregó.

El entrenador del Levante subrayó la solidez de sus jugadores durante el choque ante el Zaragoza, aunque admitió que no le gustó el final del partido, en el que su equipo recibió dos goles.

“Hemos tenido un pelín de exceso de relajación. Toca trabajar hasta el final y es un punto que debemos mejorar y lo hablaré con ellos, porque es el único pero que les puedo poner. Pequeño pero lo es”, afirmó.

“Si la gente me dice que soy muy guapo me miro al espejo y me veo hasta con flequillo y no es la realidad. Eso es peligroso y creo que es muy importante que siga siendo lo que es y que mida lo que mide. Si alguien pretende relajarse ahora está equivocado. Si alguien empieza a echar cuentas… ¿y si no los ganas?. No quiero que nadie se confíe", subrayó.

Además, Calero adelantó que espera poder contar con el lesionado Ángel Algobia, de baja desde finales de marzo, para el partido del próximo sábado ante el Real Oviedo a domicilio, un duelo que calificó como “una final”. EFE

