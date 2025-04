'Todos mis poemas hablan de ti', primera novela de Manu Erena tras triunfar con poemarios

Madrid, 18 abr (EFE).- Vendió 55.000 ejemplares de sus tres poemarios cuando no había cumplido los 20 años y ahora Manu Erena publica su primera novela, 'Todos mis poemas hablan de ti' (Penguin Random House), en la que sus protagonistas, Ander y Olivia, vuelven a empezar de cero porque "no hay que quedarse con lo que hace mal".

Así lo ha dicho Erena -Torredonjimeno (Jaén), 2005- a EFE en una entrevista en la que comenta que su paso a la prosa se debe a que "sentía que había cerrado un ciclo con los tres primeros poemarios ('Consecuencias de decir te quiero' -2020-, 'Nos quedarán más atardeceres' -2021- y 'Aunque vuelvas a tener miedo' -2023-)".

Pese a haberse decantado por la novela, el jienense ha hecho un guiño a la poesía y a los que le han seguido hasta ahora, y ha introducido poemas en las páginas de la historia, cuyo protagonista, incluso, era un personaje de su tercer poemario.

En un libro dedicado a "todos los que se cansaron de confundir el dolor con un hogar", Erena narra la historia de dos jóvenes (de su edad), que están empezando la vida universitaria en Barcelona y que coinciden por azar una noche, en un momento en el que ambos arrastran fantasmas del pasado.

Aunque Olivia y Ander creen que no se volverán a ver, la vida les une y entre poemas, fiestas, confesiones y nuevas amistades, se enfrentarán a sus propias heridas para dar el paso al mundo nuevo y aterrador que se abre ante ellos.

Explica que, cuando se planteó la historia, pensó en que era como una relación "alargada desde el instituto", que "tenía un límite" que no se había sabido ver y que acompaña a todos los protagonistas durante más tiempo del que debería, "por no saber decir adiós".

Una situación con la que cree que se pueden identificar los veinteañeros, que están saliendo de la adolescencia, a los que quiere transmitir el mensaje de que "siempre se puede empezar de cero". "Muchas veces se agobian pensando que si algo no les sale bien o si una persona se va de su vida no va a quedar nada para ellos y se van a sentir unos fracasados".

"Y para nada es así", subraya y aboga por arriesgar, porque nunca se sabe lo que llegará, mientras asegura que la reconstrucción es posible, como queda claro en la novela que ha escrito "para todos los públicos".

Manu Erena afronta con ilusión el próximo día de Sant Jordi, en el que tiene previsto firmar sus poemarios y su novela a los lectores, en una celebración en la que cree que, como sucede en la Feria del Libro, se demuestra que "leer está más vivo que nunca".

"Yo desde siempre he visto que la gente no había dejado de leer", señala al destacar que siempre ha sorprendido que escribiera poesía, un género que él nunca ha considerado muerto, y al que dedicaba muchas horas en la ESO y en el instituto. "Hay un montón de escritores que a mí me inspiraron a empezar esos poemarios", concluye. EFE