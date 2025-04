Manolo González: "El objetivo está muy cerca, pero aún no lo tenemos"

Cornellà de Llobregat (Barcelona), 18 abr (EFE).- El entrenador del Espanyol, Manolo González, ha asegurado tras la victoria contra el Getafe en el RCDE Stadium (1-0) que "el objetivo está muy cerca", en referencia a la permanencia, pero todavía no está amarrado.

El técnico, en rueda de prensa, esperará a que las cifras le den la tranquilidad para celebrarlo: "Hasta que no sea matemático no me fío de nada. Hay que apretar, no podemos parar hasta que el tema esté atado. Debemos tener los pies en el suelo y seguir esta marcha, si nos equivocamos nos daremos una buena hostia".

González ha repetido la necesidad de seguir "compitiendo al mismo nivel" de aquí hasta que termine la temporada. "Lo que no podemos hacer es dejarnos ir y ni mucho menos lo haremos. Ya nos tocaba disfrutar un poco, que siempre son penurias", ha reflexionado el preparador.

Respecto a la victoria contra el Getafe, el entrenador del Espanyol ha lamentado "no haber matado el partido", pero ha alabado a sus futbolistas: "Hemos estado bien con la pelota, aunque ha faltado un punto de finura. El equipo ha circulado bien y ha encontrado espacios".

González ha aplaudido el crecimiento, la unidad y el compromiso de los jugadores. "Sentimos los colores y el escudo. Queremos lo mejor para el Espanyol. Me alegro mucho por los futbolistas porque han sufrido mucho, verles disfrutar es impagable, es lo mejor que hay" ha relatado.

Ante la reflexión de que el Espanyol está más cerca de los puestos europeos que del descenso, el entrenador ha entrado al trapo con humor y ha apostado por la prudencia. "Europa, en el Nou Sardenya", ha comentado en referencia al nombre del histórico equipo barcelonés.

González ha insistido en que toca "ser humildes" y tener "los pies en el suelo". El técnico irá "a ganar partidos" y ha deseado que "ojalá algún día" el bloque opte a estas posiciones: "El club es muy grande, pero todos sabemos de dónde venimos. Esta liga, cuando te creces te da un golpe y te pone en tu sitio rápido". EFE

dpb/fp