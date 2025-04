Iñigo Pérez: "Vamos a pelear por Europa sabiendo que el octavo puede ir"

Madrid, 18 abr (EFE).- Iñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano, declaró este viernes que "no hay nada" que le haga "más feliz que continuar" en el club madrileño tras firmar su renovación y aseguró que, una vez certificada la permanencia de forma virtual, la intención es "pelear por Europa sabiendo que el octavo puede ir" a competición continental.

El Rayo Vallecano recibe al Valencia tras encadenar dos derrotas seguidas frente a Espanyol y Athletic Club de Bilbao que han frenado su progresión en la clasificación y en la pelea por Europa.

“Llevo todo el año con el mismo discurso sobre Europa. Se demuestra que una mala dinámica de resultados vas bajando posiciones pero a falta de siete jornadas tener cuarenta puntos es de valorar. Nosotros vamos a pelear por Europa, sabiendo que el octavo puede ir. Mañana tenemos que intentar ganar”, dijo Iñigo Pérez, en conferencia de prensa.

El técnico navarro analizó al Valencia, un equipo "capaz de jugar muy bien y de defender muy bien".

"Será un partido muy difícil y nosotros tendremos que mejorar lo sucedido contra el Espanyol. “El Valencia es el segundo mejor equipo de la Liga desde el cambio de entrenador. Tiene grandes jugadores y el entrenador que ha venido los ha reactivado", comentó.

"Sabiendo del potencial que tienen están ganando y la dinámica en la que están genera adicción pero nosotros queremos conseguir la victoria aunque sabemos que será complejo”, declaró Iñigo Pérez, que ensalzó al técnico del Valencia.

“Conozco a Carlos Corberán desde hace años. Es su primera experiencia en España pero no me sorprende la dinámica que tiene el equipo por el nivel de los jugadores y de su técnico. Ambos hemos estado con Bielsa e integras esas cosas, que son muchas, en el estilo”, señaló.

La semana del Rayo ha estado marcada por la renovación, por una temporada, de Iñigo Pérez, que seguirá hasta junio de 2026 en el banquillo.

“Hace meses que el club me trasladó la decisión para que continuara pero estaba centrado en poder conseguir resultados y he sido yo el que ha pospuesto la decisión. Estoy muy feliz de poder estar un año más aquí y con todos los rayistas, que es una fuerza en la toma de decisión. Estoy feliz de seguir con este grupo de jugadores y tener el privilegio de estar en este banquillo”, dijo Iñigo Pérez, en conferencia de prensa.

“No hay nada que me haga más feliz que poder continuar un año más”, subrayó el técnico navarro, para el que el cariño del vestuario ha sido un factor muy importante para tomar la decisión.

“El grupo de jugadores que tengo es muy importante y he notado que ellos querían que me quedase. Soy un privilegiado de poder entrenar en Primera y en el Rayo Vallecano. Aún así debemos crecer de manera urgente y meto a todos los estamentos del club. Mi decisión no obedece solo a este tipo de cosas. Si os dijera las cosas que me han hecho renovar os reiríais o no me creeríais porque son muy personales”, concluyó. EFE