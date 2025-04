El Barça abre una opción de compra de entradas para los socios no agraciados en el sorteo

Barcelona, 18 abr (EFE).- El FC Barcelona ha anunciado que a partir de este domingo, a las 12:00 horas, y hasta las 11:00 horas del martes 22 de abril abrirá un periodo de compra de las entradas para la final de la Copa del Rey que no han sido adquiridas por los socios agraciados en el sorteo que organizó el club.

La entidad cuenta con un total de 2106 entradas -1532 que no fueron adquiridas por socios y otras 574 provenientes de las peñas - que se asignarán a los socios que no tuvieron suerte en el sorteo por estricto orden de solicitud.

Los socios agraciados en el sorteo del pasado día 10 de abril tuvieron la oportunidad de comprar las entradas entre el 11 y el 17 de abril.

En su comunicado, el club azulgrana recuerda que las localidades para presenciar el Barcelona-Real Madrid que se disputará en el Estadio de La Cartuja de Sevilla el próximo 26 de abril "son nominativas, personales e intransferibles, y no podrán transferirse de un dispositivo móvil a otro".

Y, en este sentido, remarca: "Queda expresamente prohibido el acceso al estadio La Cartuja con localidades que no hayan sido adquiridas, asignadas y utilizadas por su legítimo titular, que no es otro que el solicitante y comprador de cada localidad. Cualquier entrada que no cumpla estos requisitos será considerada nula y el portador de esta entrada no podrá acceder a las instalaciones de La Cartuja". EFE