Tito Díaz: "El Breogán jugará en Europa si se clasifica, por invitación no lo hará"

Lugo, 17 abr (EFE).- El director deportivo del Río Breogán, Tito Díaz, señaló este jueves que su equipo “solo” jugará la próxima temporada en Europa si logra la clasificación en la pista, ya que no lo haría “por invitación”.

“Si nos clasificamos para jugar en Europa, lo haremos. Por invitación no iríamos porque la FIBA Europe Cup no es una opción. El año pasado ya nos invitaron y no fuimos. Si por clasificación merecemos jugar en Europa lo haremos porque no debemos renunciar a lo conseguido en la pista”, afirmó en rueda de prensa.

En este sentido, recordó que hace dos temporadas terminaron la fase regular de la liga Endesa en décima posición y eso le otorgó un billete para la fase de grupos de la Liga de Campeones (BCL).

“Hace tres temporadas acabamos undécimos y disputamos la previa de la BCL. Por eso, todo lo conseguido por clasificación se mira de otra manera que cuando es por invitación”, explicó Tito Díaz, quien, no obstante, recordó que su equipo todavía no tiene sellada su permanencia en la máxima categoría.

“Vamos a intentar llegar hasta donde podamos. La temporada se está haciendo larga, pero no renunciamos a nada. Estamos en ese grupo de equipos que está peleando por la novena o décima plaza y tenemos que ser ambiciosos, pero sin olvidarnos de que lo más importante es la permanencia”, declaró.

El director deportivo del Breogán reconoció que la baja del estadounidense Darrun Hilliard, quien la semana pasada abandonó el club tras recibir una suculenta oferta económica del Unics Kazan ruso, será difícil de suplir porque en el mercado “no hay un jugador de esa experiencia y conocimiento de la liga”.

“Todo el mundo tiene que dar un paso adelante, más allá del fichaje de Elijah –Hughes- para completar el juego exterior, para compensar una baja importante como hicimos con las lesiones de Charlie Moore, Toni Nakic y Aranitovic”, manifestó. EFE

dmg/og