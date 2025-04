Plat: “Tenemos que mantener la calma y ser inteligentes”

Castellón, 17 abr (EFE).- El técnico del Castellón, Johan Plat, aseguró antes de recibir este viernes al Almería tras haber encadenado seis partidos sin ganar que deben "mantener la calma, ser inteligentes y mejorar" la definición en ataque.

“El problema nuestro no es que no creamos ocasiones, si no que no las marcamos”, explicó Plat en la rueda de prensa previa al partido ante el Almería.

El técnico dijo que en cualquier caso mantendrán la propuesta de “ir a por los tres puntos”. “Creo que somos capaces de tener opciones para ganar”, afirmó Plat.

Plat dijo que el andaluz, que es séptimo y estar inmerso en la pelea por entrar en la promoción de ascenso, es un rival "peligroso" y destacó que se trata del equipo más goleador de la categoría, pues acumula 59 tantos ya.

“Sabemos de la calidad que tienen. Ofensivamente son muy buenos”, apuntó Plat, que pidió a los suyos seguridad y confianza cuando tengan el balón para no facilitar con pérdidas los ataques de su rival y tener que defender desordenados. EFE

