Paunovic recuperará a César de la Hoz para el Córdoba-Real Oviedo

Oviedo, 17 abr (EFE).- César de la Hoz, mediocentro del Real Oviedo, está entrenando ya con normalidad junto a sus compañeros y estará presente en la convocatoria azul para el partido de este domingo (Nuevo Arcángel, 16:15 horas) ante el Córdoba.

César de la Hoz, fichaje de invierno del equipo oviedista, se perdió el último partido ante el Racing de Ferrol debido a unas molestias musculares, pero tanto ayer miércoles como esta mañana el mediocentro cántabro trabajó al mismo ritmo que sus compañeros.

El ex del Valladolid todavía no ha sido titular a las órdenes de Veljko Paunovic y, desde que llegó al Real Oviedo en el mes de enero suma, 10 partidos, 7 de ellos partiendo desde el once inicial y todos ellos con Javi Calleja como técnico oviedista.

En el entrenamiento de esta mañana celebrado en El Requexón, Paunovic tiró del Vetusta e incluso del equipo juvenil para paliar las bajas de Braat, Lemos, Lucas, Ilyas Chaira y Paulino de la Fuente, todos ellos no disponibles para el partido del domingo ante el Córdoba de Iván Ania.

Mientras que el entrenamiento de este viernes será en El Requexón, el del sábado tendrá al Carlos Tartiere como escenario; ytras dicha sesión de trabajo, la expedición oviedista pondrá rumbo a Córdoba, donde hará noche.

El Real Oviedo, que es quinto clasificado de la Segunda División, suma dos triunfos y un empate en los últimos tres partidos y a falta de siete jornadas para el final de la liga está a cinco puntos del ascenso directo que marca el Levante. EFE

Pfg/lj/og