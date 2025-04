Oltra: Podemos perder en Ferrol y salvarnos

Elda (Alicante), 17 abr (EFE).- El entrenador del Eldense, José Luis Oltra, restó presión a su equipo ante la visita al casi descendido Racing de Ferrol y dijo que podrían perder contra el equipo gallego y lograr igualmente la salvación.

"No vamos a ganar porque el Ferrol esté virtualmente descendido o lleve mucho tiempo sin ganar o marcar un gol. Podemos perder en Ferrol y salvarnos. El fútbol es así”, recordó en una rueda de prensa.

“No vamos a ganar porque el rival esté casi descendido, sino por recuperar la esencia competitiva”, añadió el técnico, que quiso matizar la situación del equipo gallego. “La clasificación no se relaciona con lo que hacen algunos equipos. El Racing de Ferrol tiene una buena plantilla y que, pese a su situación, no se va a dejar ir contra nosotros”, advirtió.

El entrenador valenciano dijo que deben olvidarse "del envoltorio y del contexto" y centrarse en su situación. "Si hacemos lo que hicimos bien contra el Sporting, Burgos o Levante estaremos cerca de ganar. Hay que recobrar esa esencia competitiva que casi siempre hemos tenido”, señaló.

El técnico admitió que su equipo está más cómodo como visitante pero dijo que cree que la salvación pasa por el Nuevo Pepico Amat.

“Si me lo dicen cuando llegué no me lo habría creído. No sé si la obligación de jugar como local te hace ir poco de más, pero lo cierto es que competimos mejor a domicilio y por eso llevamos tantos puntos”, explicó.

“Pese a todo, sigo pensando que la permanencia del Eldense pasa por el Pepico Amat y si ganamos los tres partidos que nos quedan nos dará para salvarnos”, añadió.

El técnico del Deportivo se refirió al árbitro designado, Miguel Sesma Espinosa, tras las quejas del club en el último partido. “Me preocupa la designación arbitral. Siempre lo miro porque todos no dirigen igual. La herramienta del VAR es buena, pero hay que agilizarla para la revisión. De todas formas, máxima confianza en el estamento arbitral”, concluyó. EFE

