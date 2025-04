Kyle Alessandro, el noruego 'medio boquerón' de Eurovisión 2025:"Quise ir a Benidorm Fest"

Javier Herrero.

Madrid, 17 abr (EFE).- Medio español, o 'medio boquerón' como dice él aunque tenga acento de 'Madriz', se presenta Kyle Alessandro, joven artista que representará a Noruega en Eurovisión 2025 pero que, según cuenta a EFE, se planteó llegar al festival a través de Benidorm Fest.

"Siempre digo que en el colegio ya se me notaba la mezcla porque no tengo los ojos azules ni el pelo rubio. Me siento 50 % español y 50 % noruego, aunque a lo mejor mi cultura es más noruega al criarme allí", cuenta en un fluido castellano en la capital española.

La fiesta que este viernes y sábado organiza la web Eurovision-Spain en Madrid con 31 de las 37 estrellas de la próxima edición del festival europeo y figuras del pasado, como la ganadora de 2013, Emmelie de Forest, ha sido la excusa perfecta para visitar por primera vez la ciudad de nacimiento de su padre.

En realidad, señala a continuación, son muchos más los vínculos que le unen a Fuengirola (Málaga), el lugar de sus veraneos y donde se conocieron de jóvenes sus padres antes de emigrar a Noruega, el país originario de ella.

Allí nació Kyle Alessandro Helgesen Villalobos (Levanger, 2006), que con solo diez años participó en la versión noruega del concurso 'Got Talent' e inició su carrera musical con sencillos como 'Din Sang', el cual superó los 2 millones de reproducciones "en un país de 5 millones de habitantes".

Tras un receso provocado por la pandemia ("Y también porque en plena pubertad necesitaba una pausa para ser un chico normal", apunta), en 2023 le ofrecieron presentarse a la preselección eurovisiva de Noruega como parte de un trío que llegó a la final, aunque quedó en último lugar.

"Me planteé dejar la música o ganar esto la próxima vez que me presentara", afirma este artista de ánimo inquebrantable que escribe y produce sus propias canciones desde niño.

En su primer intento como artista en solitario no fue seleccionado y poco después llegó el diagnóstico médico de su madre, a la que dieron 6 meses de vida a causa de un cáncer.

"Ahí todo se volvió un poco oscuro, pero mi madre me dijo que nunca perdiese mi luz. Así me vino la idea de la canción sobre la luz interna que tenemos", rememora sobre el origen de 'Lighter', que compuso y produjo junto al sueco Adam Woods.

Afortunadamente su madre se recuperó y aquel tema empoderador le llevó a convertirse en representante noruego en Eurovisión 2025 en Basilea (Suiza) entre el 13 y el 17 de mayo.

"Con mi música quiero inspirar a otros. Creo que la fe en uno de mismo es lo más importante y que lo del cáncer de mi madre ha ido tan bien porque también hemos tenido fe, no una fe religiosa, sino fe en que las cosas van a ir bien", dice el que será el intérprete más joven de toda la edición.

Entre sus inspiraciones, menciona a Rosalía ("Porque es una gran artista y mucho de lo que saca está compuesto por ella"), pero también referentes eurovisivos como Alexander Rybak, el violinista que ganó en 2009 el festival por Noruega, y 'SloMo' de Chanel.

En el periplo promocional de Eurovisión 2025 conoció recientemente a Melody, la representante española, con la que comparte su pasado como estrella infantil y el vínculo andaluz. "Es como encontrarme con alguien que he conocido de toda la vida. Es muy abierta y me inspira a tener más fuerza y confianza", comenta.

Lo curioso es que la sevillana podría haber sido su rival en la carrera eurovisiva mucho antes, ya que Kyle Alessandro estuvo a punto de postularse a Benidorm Fest 2025 con un tema escrito por él en español titulado 'Mala fe' y que describe como "pop nórdico mezclado con pop español y un poco de flamenco".

"Casi llegué a presentarme, pero tenía muchas cosas y se me olvidó. Me habían seleccionado para Noruega y ahí ya dije: 'Bueno, vamos por Noruega'", concluye antes de recordar que participará en la primera semifinal de Eurovisión 2025, en la que podrán votar los espectadores españoles. EFE

