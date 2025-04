Joan Plaza: "No vamos a pasearnos por La Castellana. Vamos a rompernos la cara por ganar"

Andorra La Vella, 17 abr (EFE).- Joan Plaza, entrenador del MoraBanc, lanzó un aviso al Real Madrid, su rival del domingo a las 12.30 horas. "No vamos a pasearnos por La Castellana. Vamos a rompernos la cara por ganar".

El experimentado técnico catalán volverá a un lugar que conoce bien. En el verano del 2006, el Real Madrid apostó por él para dirigir al primer equipo por la destitución de Božidar Maljković. El barcelonés ganó la Liga ACB y la Copa ULEB en su primera temporada y en el 2009 dejó el club pese a tener un año más de contrato.

"El futbol no me gusta nada, pero el Real Madrid es un club que se la jugó conmigo y siempre les desearé lo mejor. Para mí volver a un lugar donde confiaron por primera vez en mí es especial. Siempre he sido muy bien recibido".

Joan Plaza no quiere pensar en la carga de partidos que tiene el Real Madrid. Encuentros vitales en la Euroliga. "Sólo nos centramos en nosotros. Los equipos de la Euroliga están creados para jugar tres o cuatro días a la semana y si hace falta, cuatro. Tienen cinco jugadores que no jugaron contra el París y tres que sólo jugaron ocho minutos. Tienen un equipo suficiente y si nos pueden sacar de la pista en el primer cuarto lo harán".

Los objetivos de los dos equipos son bien diferentes. Uno juega para el título de la Liga ACB y los otros para la salvación. "Ellos van a seguir líderes hagan lo que hagan y nosotros aún estamos luchando para la salvación. Tenemos que demostrar que tenemos más ganas que ellos para ganar. Tenemos que ir con el deseo de ganar y de competir".

El MoraBanc recupera para este partido al ala pívot griego Nikos Chougkaz y tiene la duda del escolta Jerrick Harding. "Tenemos que ir a Madrid con el culo apretado y con el deseo de hacerlo bien. A los jugadores no los veo especialmente motivados por jugar contra el Real Madrid. Tenemos el deseo de sellar de una puñetera vez la salvación".

Para Joan Plaza, el Real Madrid hará rotaciones. "Lo están haciendo más respecto a temporadas anteriores. Si ganan en la Euroliga tendrán un partido el martes y tienen una plantilla de lujo. Esperamos el mejor Madrid", sentenció Joan Plaza. EFE

vds/and/jag