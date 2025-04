Hipra, de lanzar una vacuna para la covid a combatir el virus del Nilo y la gripe aviar

Amer (Girona), 17 abr (EFE).- Los laboratorios Hipra se adentraron en la pandemia en el ámbito de la salud humana, al lanzar la primera vacuna española contra la covid-19, y actualmente se sitúan como referencia en la lucha contra nuevas enfermedades como la gripe aviar o el virus del Nilo.

Hasta la irrupción de la covid, esta farmacéutica tenía puesto el foco en el ámbito veterinario y, aunque ahora trabaja tanto con animales como con personas, su experiencia resulta clave en los casos de zoonosis, es decir, enfermedades infecciosas que se transmiten de manera natural de animales a humanos.

Fuentes de esta empresa farmacéutica biotecnológica señalan a EFE que sus vacunas desarrolladas para animales actúan sobre más de 300 patógenos, frente a 31 en el caso de las personas.

Con más de 50 años de historia, Hipra, que tiene su sede en el pequeño municipio gerundense de Amer, se convirtió en 2023 en el primer laboratorio español en desarrollar una vacuna contra la covid-19, Bimervax.

Esta vacuna recibió también la aprobación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que permitió su distribución fuera de Europa.

El aprendizaje acumulado por Hipra para sacar adelante esta vacuna le ha llevado a apostar por la fabricación para terceros, lo que se conoce en el sector como CDMO -acrónimo del inglés Contract manufacturing organization-.

Actualmente, la compañía está inmersa en diferentes proyectos en los que trabaja mano a mano con otras empresas, pese a competir a menudo en inferioridad frente a gigantes respaldados por grandes países.

Uno de esos proyectos tiene como objetivo diseñar terapias que limiten el impacto del virus del Nilo Occidental (VNO), un patógeno emergente contra el que no existe tratamiento ni vacuna de uso en humanos.

La investigación está coordinada por IrsiCaixa, cuenta con la participación de seis socios de España, Francia y Dinamarca y busca una vacuna profiláctica frente al VNO que sea capaz de inducir una respuesta inmunitaria prolongada en el tiempo y que proteja al conjunto de la población.

El estudio se conoce por el acrónimo LWNVIVAT -Limiting West Nile Virus IMpact by Novel Vaccines and Therapeutics Approaches- y el equipo científico que está al frente diseñará, producirá y analizará, además de la vacuna, la eficacia y potencial terapéutico de anticuerpos específicos para el virus.

La guerra arancelaria desatada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha puesto de manifiesto la importancia de que Europa y España dispongan de autonomía médica.

De hecho, Europa ha escogido a Hipra como una de las compañías con las que cuenta en caso de emergencia sanitaria, lo que supone una confirmación de su capacidad productiva.

Se trata del proyecto EU FAB, impulsado por la Autoridad de Preparación y Respuesta ante Emergencias Sanitarias, conocida como HERA, que se creó a raíz de la pandemia para mejorar la capacidad de respuesta rápida europea frente a este tipo de crisis y para garantizar la disponibilidad de vacunas para la ciudadanía.

Hipra dispone actualmente de unos 2.600 trabajadores, de los que más del 60 % tienen una alta cualificación, y su previsión es seguir creciendo.

A corto plazo, la apuesta de Hipra pasa por la puesta en marcha de unas nuevas instalaciones en Aiguaviva (Girona), el Campus HIPRA, que ha de ayudar a la compañía a afianzarse como uno de los centros biotecnológicos de referencia en Europa.

El Secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, visitó recientemente la sede central de Hipra para interesarse por todos esos desafíos de futuro.

El proyecto del futuro Campus HIPRA arrancó en 2019 y prevé unidades productivas y de investigación en una superficie de 114.000 metros cuadrados, con una inversión de 472 millones de euros hasta 2026 y la creación de 580 puestos de trabajo.

Allí, salud humana y animal irán de la mano para afrontar los retos zoosanitarios que se confirmaron durante la pandemia y que se mantienen de plena actualidad con la gripe aviar y el VNO. EFE