Arià Paco: "Si no nos sirven los códigos de la moral religiosa, tendremos que crear otros"

Barcelona, 17 abr (EFE).- El escritor Arià Paco, que ha ganado el premio Anagrama de novela en catalán con 'Teoria del joc', un libro que explora el deseo heterosexual desde la narrativa masculina, ha asegurado, en una entrevista con EFE, que si ahora "no nos sirven los códigos de la moral religiosa, tendremos que crear otros".

En 'Teoria del joc', un "narrador intervencionista" persigue a Ernest, el protagonista de la novela, desde la adolescencia hasta que alcanza la treintena, dos décadas marcadas por la tensión entre el sexo, la culpa, el deseo y el amor.

"Cuando terminé de escribir 'Covarda, vella, tan salvatge' (2022) –recuerda Paco, refiriéndose a su anterior libro– pensé que el tema relacional me interesaba mucho, pero que lo había tratado de manera lateral".

"Quería escribir sobre las relaciones abiertas, que en aquel momento era el nuevo paradigma, pero luego me interesé en la relación con el feminismo y la relación de los hombres con la moral social actual", añade Arià Paco (Igualada, 1993).

De estas dos inquietudes, y del hecho de que no existiera un libro como este –o uno que Paco haya podido encontrar–, el catalán decidió embarcarse en 'Teoria del joc', una novela que, pese a pivotar alrededor del sexo, no se convierte en ningún momento en erótica o pornográfica.

"Siempre pienso en la trampa de los géneros. Parece que la novela erótica te excuse para no hablar de sexo en el resto de novelas, pero creo que el deseo del sexo es un tema central, tanto literario como, ahora mismo, social", prosigue el escritor.

Sin embargo, el sexo en 'Teoria del joc' huye de la descripción meramente física y de los símiles rebuscados y torpes para hablar de penes, vaginas y penetraciones.

"Creo que la manera de escribir el sexo es escribir una conversación. No creo que lo más interesante sean las imágenes o lo que hagan los cuerpos, sino la disposición que hay entre ambos y cómo juega cada uno", explica sobre esto Paco, que matiza que ha intentado escribir lo que "necesitaba" para "hablar de deseo".

Precisamente, el deseo es el eje central de la novela, que comienza con la primera culpa adolescente y avanza con los años hasta el miedo de la autoconciencia, siempre encapotado por una moral aún indefinida.

En la primera página de la novela, Ernest cita a Iris Murdoch: "una buena vida religiosa es una receta para un sexo feliz". Él añade que "debe ser por eso por lo que somos ateos. Porque la religión ya no nos sirve para el sexo. No para nuestro sexo".

Sobre esto, Paco aclara que "si no nos sirven los códigos de la moral religiosa, tendremos que crear otros. La tarea de inventar una moral para nosotros creo que es, uno, una tarea fascinante, y, dos, un material literario importante".

A la moral religiosa, quizá ya superada por la generación de Paco, se le debe sumar la moral feminista, una incorporación reciente al tablero, cuyas normas todavía no están del todo definidas.

"El feminismo de por sí no te da un modelo relacional, no te dice qué puedes o qué no puedes hacer. Por eso digo que el libro es banalmente feminista. Lo es porque el feminismo es el paisaje en el que se mueven los personajes. Lo serán más o menos, mejor o peor, pero todos tienen una cierta interiorización de que el feminismo tiene razón", cuenta Paco.

El escritor acude de nuevo a Murdoch para recuperar un pasaje sobre matrimonios y dobles vidas descubiertas, lo que lleva a Ernest y Aurora, otro de los personajes centrales de la novela, a plantearse qué normas sostienen su relación.

"No les sirve lo que les enseñaron en la escuela, ni les sirve cómo se relacionan sus padres. Lo que hace interesantes a estos personajes es que se lo tienen que inventar. Ese es su proyecto en el libro", sentencia Paco sobre 'Teoria del joc', cuya traducción llegará al castellano en octubre, también de la mano de Anagrama. EFE

