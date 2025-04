Marlaska: la investigación del juez Peinado vulnera derechos y "está abocada al fracaso"

Pozuelo de Alarcón (Madrid), 16 abr (EFE).- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha dicho este miércoles que la instrucción del juez Juan Carlos Peinado, que investiga actividades relacionadas con Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vulnera derechos y "está abocada al fracaso".

Fernando Grande-Marlaska ha realizado estas manifestaciones a los periodistas tras visitar las obras de la futura sede de la Jefatura del Servicio de Información de la Guardia Civil en Pozuelo de Alarcón (Madrid).

En concreto ha sido preguntado por la visita al complejo de la Moncloa del juez Juan Carlos Peinado para interrogar al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en calidad de testigo sobre el nombramiento de Cristina Alvarez en 2018 como asesora para asistir a Begoña Gómez.

"Es una investigación en la que no se ha observado ninguna irregularidad, porque no hay ninguna irregularidad y porque no hay un objeto de investigación claro y preciso que sería lo propio de la instrucción, por lo que entiendo que está abocada directamente al fracaso", ha indicado el ministro.

Grande-Marlaska ha destacado que "Félix Bolaños declara como corresponde en cumplimiento de un deber con toda la voluntad de colaboración como siempre se ha manifestado".

No obstante a su juicio es "curioso" que esta declaración de Bolaños como testigo "no haya sido solicitada por ninguna de las partes, ni siquiera por las acusaciones".

Al respecto ha comentado que "con todo el respeto a las resoluciones y al trabajo de todo el Poder Judicial", desde su experiencia como juez durante más de 30 años "esto es el paradigma de lo que no es una instrucción, a diferencia del 99 por ciento de las instrucciones de los jueces y juezas de este país, que realmente sí que son verdaderas instrucciones".

"Tiene muchas piezas abiertas, con muchas investigaciones sin una concreción del objeto de la investigación y nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que está investigando después de un año", ha advertido.

Ha insistido en que "no se ha observado ninguna irregularidad porque no hay ninguna" y ha recordado que estas instrucción "ya fue desautorizada en elementos sustanciales por la propia Audiencia Provincial de Madrid".

El ministro ha explicado que la Audiencia "primero limitó el objeto de la investigación por ausencia de indicios" y ha lamentado que el juez Peinado haya desatendido "esa indicación de la superioridad".

Y ha abundado en que "esa desautorización" de la Audiencia "es más grave para el juez de instrucción" al basarse en vulneración de derechos fundamentales.

Ha indicado que se trata de vulneración de derechos fundamentales "en diligencias tan importantes como registros e interceptación de dispositivos electrónicos de investigados" como en el caso del empresario Juan Carlos Barrabés.

Por todo ello "espero que aquellos que han utilizado esta investigación y la siguen utilizando como el Partido Popular sean capaces de pedir disculpas", ha concluido.

En esta causa, que se prolongará al menos seis meses más, el juez investiga a Begoña Gómez por presunto tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo; Cristina Álvarez; y a otras tres personas, que fueron primero testigos: el empresario Juan Carlos Barrabés, el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, y el exconsejero madrileño y directivo del Instituto Empresa Juan José Güemes. EFE