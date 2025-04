Librería social en Outes (A Coruña), idea de la vasca Maitane para el buen vivir del rural

Ana Martínez

Outes (A Coruña), 16 abr (EFE).- Maitane Vicente, de 28 años, es de Álava y la dueña de 'ULA', una librería social de Serra de Outes (A Coruña) que pretende contribuir al “buen vivir” del rural y en la que tan posible es adquirir las últimas novedades como participar en una conversación intergeneracional sobre feminismo.

Esta trabajadora social, apasionada confesa de las historias, las voces y la opinión crítica, ansiaba un espacio en el que apostar por el “súper poder” que confiere a los libros y desde el que fuese fácil promover diferentes actividades socioculturales y artísticas, junto a intervenciones sociocomunitarias.

“Llegué a un sitio estupendo. La acogida es un éxito”, ha contado en una entrevista con EFE, y como muestra está el cuaderno de la entrada donde los pequeños le dejan dibujos que ella muestra con emoción y comentarios como “esta es la mejor librería del mundo”.

En 'ULA' hay libros, artesanía y libretas, pero también café, té, una agradable estufa, juegos de mesa, un piano, una guitarra y una pandereta, instrumentos que aquel que quiera puede tocar libremente.

Junto a esta oferta, lucen colgados los carteles de talleres, charlas, presentaciones, recitales y la posibilidad, además, de acoger propuestas, siempre que tengan como base la defensa y respeto de las realidades.

Es el único requisito que impone la dueña, formada en derechos humanos, migraciones e igualdad, que colabora con el colegio e instituto de la zona.

Maitane Vicente estuvo dos meses encerrada, pintando, colocando el papel de las paredes de 'ULA', reciclando y distribuyendo las baldas prestadas. Capitalizó el paro para invertir principalmente en la web.

Ella reside en el cercano lugar de San Ourente. A Galicia llegó hace seis años para hablar bien su lengua. “Aprendí trabajando en la hostelería y fue bastante fácil. Para mí hoy es el idioma de los afectos, en el que vivo y en el que sueño”.

Trabajó en Compostela durante años pero un buen día pensó que “no tenía mucho sentido vivir en el rural y no habitarlo. Si estás en Santiago todo el día ya no haces vida aquí. Así que me decidí a dar al rural algo chulo”.

No quedaba en Outes ni una librería generalista, sí un par de negocios que venden algún libro junto con otros productos principales. Por tanto, había hueco para este espacio social, “social, porque quiere aportar a la sociedad”.

Hay en 'ULA' clubes de lectura para niños y adultos y coloquios con un público que va desde la veintena hasta el colectivo de los cuasi centenarios.

No está muy preocupada Maitane Vicente por el denominado efecto Amazon, porque “el mercado del libro es muy agradable, solamente se puede bajar su precio en un 5 por ciento, y si a eso sumas que yo soy poco ambiciosa y nadie es muy rico en este negocio, queda claro que los objetivos son otros”.

En sus anuncios, cuelgan dos citas próximas, sobre literatura fantástica y maternidades o no maternidades.

Esta emprendedora vasca está convencida de que “el rural es el futuro” y por ello cree que “tiene que ser cada vez más interesante, divertido y atractivo”. Para ella su aventura, independientemente de su duración, "ya ha valido la pena". EFE

